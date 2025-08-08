الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الفجيرة للموارد الطبيعية" تنظم  جلسة عصف ذهني بمشاركة 42 منشأة تعدينية

"الفجيرة للموارد الطبيعية" تنظم  جلسة عصف ذهني بمشاركة 42 منشأة تعدينية
8 أغسطس 2025 22:09

الفجيرة (الاتحاد)
نظّمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، جلسة عصف ذهني بمشاركة ممثلين عن 42 منشأة تعدين عاملة في الإمارة، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنمية المستدامة في قطاع التعدين، وتنفيذًا لرؤية الإمارة للارتقاء بمنظومة العمل التعديني وتعزيز كفاءته التشغيلية والتنظيمية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031.
جاء تنظيم الجلسة في سياق سعي المؤسسة لترسيخ منهج التصميم التشاركي في تطوير خدماتها وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومواءمة خدماتها وإجراءاتها مع أفضل الممارسات العالمية.

ناقشت الجلسة عدة محاور استراتيجية، من أبرزها تعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات، ومواءمة التشريعات مع متطلبات التطوير، وتحديد مؤشرات قياس تتناسب مع طبيعة العمل في الإمارة، إلى جانب طرح دليل السلامة المهنية في المنشآت.
وأكد  المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن جهود المؤسسة الحثيثة تنطلق من توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لتعزيز دور القطاع التعديني ركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذًا للمتابعة المستمرة والدعم المباشر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الذي يولي اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التنظيمية والتشريعية والخدمية للقطاع، بما يعزز تنافسيته محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن الجلسة تُعد نموذجًا عمليًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعكس التزام المؤسسة بتطوير بيئة تعدين مرنة وآمنة تدعم الاستثمارات وتواكب تطلعات الدولة، وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة استراتيجية في قطاع التعدين على مستوى الدولة والمنطقة.

