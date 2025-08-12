"زيرو تو" مساهم استراتيجي في "إيفولوشن داتا سنترز"

أعلنت شركة "زيرو تو"، المنصة الاستثمارية الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية للأصول الرقمية ومقرها أبوظبي، اليوم، عن انضمامها إلى جانب شركة "واربرغ بينكوس" كمساهم استراتيجي في "إيفولوشن داتا سنترز"، المنصة الرائدة لمراكز البيانات المستدامة في منطقة جنوب شرق آسيا.





ويهدف استثمار "زيرو تو" إلى توفير رأس مال طويل الأجل يسهم في تسريع عملية تطوير مراكز البيانات فائقة السعة "Hyperscale-ready" في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها الشركة، ويُمثل أول استثمار لـ "زيرو تو" في جنوب شرق آسيا منذ تأسيسها عام 2022.



وبحسب الصفقة، سيكون لشركة "زيرو تو" إلى جانب شركة "واربرغ بينكوس" حصة مسيطرة في "إيفولوشن داتا سنترز"، مما يمهد الطريق لبناء شراكة قوية تسهم بتطوير ونمو الشركة.



وتمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة نمو "إيفولوشن"، إذ تأتي استكمالاً لأول استثمار قامت به شركة "واربرغ بينكوس" فيها في عام 2022 عبر مشروع مشترك لتطوير وتوسعة مراكز بيانات مستدامة وفائقة السعة في أسواق جنوب شرق آسيا التي تشهد نمواً متسارعاً.





ومنذ ذلك الحين، نجحت "إيفولوشن" في توسيع محفظتها بشكل كبير في كل من تايلاند والفلبين وفيتنام، وسيتم تشغيل جميع مرافقها باستخدام الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات شراء الطاقة "PPAs" مع أبرز مزوّدي الطاقة المتجددة.

وقال دارين ويب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "إيفولوشن داتا سنترز"، إن انضمام ’زيرو تو‘ كمستثمر استراتيجي، يشكل علامة فارقة في مسيرة "إيفولوشن داتا سنترز"، وذلك للإسهام بشكل كبير في دعم مهمتها لتوفير بنية تحتية رقمية مستدامة وعالية الأداء في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

من جانبه أكد أحمد الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة "زيرو تو"، أهمية التعاون مع ’إيفولوشن‘ و ’ واربرغ بينكوس‘ لدعم نمو البنية التحتية الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا.





وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، تسعى "زيرو تو" إلى تطوير مراكز بيانات فائقة السعة تتميز بتوفيرها للطاقة وتلبي الطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المنطقة.

من جهته رحب أندرو فيتزباتريك، مدير في "واربرغ بينكوس"، بانضمام ’زيرو تو‘ إلى "واربرغ بينكوس" مع ’إيفولوشن‘، في وقت تشهد فيه شركته فرص نمو قوية في قطاع مراكز البيانات الحديثة على نطاق واسع عبر أسواق جنوب شرق آسيا التي تعاني من نقص في الخدمات، وسط الطلب المتزايد على حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.





وأضاف أنه بفضل قدراتها القوية في التنفيذ، والدعم الذي تحظى به من مستثمرين رائدين وشركاء محليين موثوقين، تواصل ’إيفولوشن‘ ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في بناء منصة مستدامة لمراكز البيانات في المنطقة.