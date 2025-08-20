منصة واجهة التعليم تنظم النسخة الأولى من مبادرة «رواد الشباب الإماراتي في القطاع المصرفي»

نظّمت منصة واجهة التعليم النسخة الأولى من مبادرة «رواد الشباب الإماراتي في القطاع المصرفي» بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، وبدعم من وزارة التربية والتعليم، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز وتمكين الشباب الإماراتي ليسهموا في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت هذه المبادرة النوعية ترجمة لأجندة الدولة في إعداد جيل قيادي واع وقادر على دعم اقتصاد المستقبل، حيث استهدفت نخبة من طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المواطنين، وفق الأهداف الاستراتيجية لمنصة واجهة التعليم وبنك أبوظبي الأول ووزارة التربية والتعليم في مجالات التمكين المجتمعي والمسؤولية المؤسسية وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز الاستعداد الاقتصادي والمهني لجيل الشباب. وتميزت المبادرة بمنهجيتها المؤسسية المتكاملة التي جمعت بين التمكين الأكاديمي، والتقييم القيادي والمهني والتجربة الميدانية ضمن بيئة مصرفية حقيقية.





استندت المبادرة إلى منظومة ترشيح وتصفية علمية دقيقة، بدأت بقائمة تضم أكثر من 600 طالب وطالبة من المتفوقين على مستوى الدولة، رشّحتهم مسبقاً وزارة التربية والتعليم بناءً على الأداء الأكاديمي. وخضع الطلبة بعد ذلك لعدة مراحل من التقييم النوعي، شملت عملية تصفية أولية على أساس المعدلات الأكاديمية (فوق (95%)، نتج عنها 400 مرشح، ثم مرحلة تقييم التوجه المهني والميول القطاعية ومقارنة شاملة للخلفيات التدريبية والمشاركات السابقة في البرامج التدريبية وتقييم تحليلي استراتيجي متقدم عبر مقال أكاديمي وتقييم القدرات القيادية والرؤية المهنية. وبناء على نتائج هذه المحاور، اختارت المبادرة 30 طالبا فقط يمثلون نخبة وطنية تتمتع بدرجات عالية من النضج الكفاءة، والجاهزية للمستقبل.





ويحصل الطلبة المتفوقون في المبادرة على شهادات رسمية، لنجاحهم في تجاوز المعايير الصارمة، إضافة إلى فرصة حصرية للالتحاق ببرنامج تدريبي مرن في فروع بنك أبوظبي الأول. وبذلك تمثل مبادرة «رواد الشباب الإماراتي في القطاع المصرفي» خطوة في جهود بناء الجيل القادم من القادة الوطنيين في القطاع المصرفي، ونموذجا مؤسسياً رائداً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز مشاركة الشباب المواطن في قيادة التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي عالمياً. وهي بذلك تجسد رؤية الإمارات بعيدة المدى في تمكين الطاقات الشابة، وربط التعليم بواقع سوق العمل، والاستثمار في الموهبة الإماراتية كقوة دافعة للمستقبل.





وقالت الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم: «تأتي هذه المبادرة ضمن مخرجات منصة واجهة التعليم برعاية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث شهدنا هذه الشراكة مع القطاعات الوطنية في سبيل تعزيز وتمكين الشباب الإماراتي خاصة في المجالات الحيوية والعلوم المتقدمة والاقتصادية. وتسهم الشراكة مع بنك أبوظبي الأول في تحقيق أهداف منصة واجهة التعليم في تبني مواهب الطلبة القيادية وصقلها وفق رؤية القيادة الرشيدة».

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «نحن ملتزمون برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز المواهب الوطنية في القطاع المالي والمصرفي. وتأتي هذه المبادرة الريادية بالشراكة مع منصة واجهة التعليم ضمن جهود متواصلة لدعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص لها لتسهم في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية المستدامة في الدولة».