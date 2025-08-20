الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

26 % ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال 5 أشهر

26 % ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال 5 أشهر
20 أغسطس 2025 15:05

ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بأكثر من 25.899% خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 28.933 مليار درهم نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 0.49% خلال مايو، وذلك من مستواه عند 28.791 مليار درهم نهاية أبريل السابق.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.166 تريليون درهم نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.
وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مايو بنحو 892.577 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 274.329 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 359.57 مليار درهم نهاية مايو، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.
وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 305.508 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 54.062 مليار درهم.
وفيما يخص الودائع لآجل فقد تجاوزت قيمتها التريليون درهم لأول مرة في نهاية مايو الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و398.348 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

المصدر: وام
الذهب
المصرف المركزي
