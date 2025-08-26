«دبي للاستثمار» تؤسس منشأة لتصنيع الأدوية في أنغولا

دبي (الاتحاد) وقّعت دبي للاستثمار، من خلال «جلوبال فارما»، التابعة لها، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في أنغولا لتأسيس منشأة لتصنيع الأدوية في مجمع دبي للاستثمار- أنغولا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون «جلوبال فارما»، مع وزارة الصحة الأنغولية لدفع عجلة الإنتاج المحلي للأدوية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في توفير مئات فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية، والحد من الاعتماد على المنتجات الطبية المستوردة، ما يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة الصحة في أنغولا.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين، والدكتورة نيديا دا سيلفا خورخي سايوندو، ممثلة عن وزارة الصحة في أنغولا. وجسّد الحدث عمق الشراكة بين الإمارات وأنغولا، ما يعكس التزام البلدين المشترك بدفع مسارات التنمية المستدامة وتطوير القطاع الصحي.

وقال خالد بن كلبان: «تُجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة لاستشراف مستقبل المشهد الصناعي والاقتصادي في أنغولا، وتُرتكز على التعاون طويل الأمد والتحوّل المستدام. ونؤمن في دبي للاستثمار بأن تحقيق النمو الحقيقي يستلزم تمكين الدول من استكشاف طاقاتها الحقيقية وتفعيل قدراتها الإنتاجية، بما يرسّخ دعائم التنمية المستقلة مع تعزيز مسارات الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد. وتماشياً مع طموحات أنغولا في التحول إلى مركز ريادي للرعاية الصحية في أفريقيا، تتطلع دبي للاستثمار لتطوير هذا المرفق ضمن المجمع الذي يتم إنشاؤه حالياً، بالإضافة إلى ترسيخ دعائم الازدهار المستدام على المدى الطويل في مجال الرعاية الصحية. ويُجسّد هذا التعاون الاستراتيجي التزام المجموعة بتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية، وتسريع وتيرة التصنيع في أفريقيا، والمساهمة في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة».

وقالت معالي سيلفيا باولا فالنتيم لوتوكوتا، وزيرة الصحة في أنغولا عن الاتفاقيات: «يمثل التعاون مع دبي للاستثمار وشركة جلوبال فارما خطوة محورية نحو تطوير الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية في أنغولا، على نحو يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان توفر المنتجات الطبية الموثوقة على نطاق أوسع لمختلف فئات المجتمع. وسنتمكن عبر الارتقاء بمستويات التصنيع المحلي، من تعزيز قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين قدرات قطاع الرعاية الصحية على النحو الأمثل».