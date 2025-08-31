«مصارف الإمارات» تحذر من 16 طريقة مبتكرة للاحتيال على عملاء البنوك

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



حذر اتحاد مصارف الإمارات عملاء البنوك من التعرض لـ 16 نوعاً جديداً من طرق الاحتيال التي تستهدف خداع العملاء بأساليب مبتكرة من أجل سرقة البيانات الشخصية والمالية، ومن ثم الاستيلاء على أرصدتهم البنكية. وأطلق اتحاد المصارف حملة توعوية للوقاية من الاحتيال تستهدف التعرف على أنشطة الاحتيال المحتملة، وكيفية مواجهتها؛ حتى يكون عميل البنك على دراية بالإجراءات الاستباقيّة الموضّحة ليحمي نفسه من الوقوع ضحية للاحتيال. ووفقاً لاتحاد مصارف الإمارات فإن أنواع الاحتيال الجديدة تشمل الطرق التالية:



العملات المشفّرة

وفيه يتلقى العميل مكالمة تدعوه للاستثمار في العملات المشفرة عبر منصات رقمية معينة وتغريه بأرباح كبيرة، وينصح البنك في تلك الحالة العميل بأن يستعمل فقط المنصّات الموثوقة لعمليات الاستثمار في العملات المشفّرة، وإقامة بحث تفصيلي قبل الاستثمار، مع الحذر من مشاركة البيانات الشخصيّة أو المعلومات الحسّاسة مع أيّ شخص، مشدداً على ضرورة فصل العملات المشفّرة والحسابات البنكيّة.



تداول العملات

وهو عبارة عن دعوة للمشاركة في برنامج تداول أسهم أو عملات عبر الإنترنت بعائدات عالية. ويجب في هذه الحالة على العميل البحث والتحري عن الشركة والتعامل مع الوسيط المرخص في الدولة قبل الدّخول في أيّ برنامج تداول عبر الإنترنت، مع الامتناع عن مشاركة تفاصيل الحساب الخاص به مع أي شخص.



الحبر السري

وفيه يطلب شخص يدعي أنه مندوب البنك من العميل التوقيع على طلب للحصول على بطاقة أو منتج مصرفي والتوقيع على الطلب أو شيك بوساطة قلم خاص بالمندوب. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية الحذر عند التّعامل مع وكلاء بنوك غير مألوفين، فضلاً عن استخدام العميل دائماً القلم الخاص به لملء أي مستندات وطلبات وشيكّات.



رمز الاستجابة السريع

يطالب العميل بمسح الرمز للقيام بعملية السداد، ويجب في تلك الحالة التأكّد من الاسم الظّاهر على طلب الدّفع بعد مسح رمز الكود لتجنّب التعرّض للاحتيال، مع التحقّق دائماً من اسم متجر البيع بالتّجزئة بعد مسح رمز الـ QR كود ضوئي، ومن ثم قراءة الرسالة النصية التي قد تصل من البنك للتأكد من صحة المعاملة.



حافظة الاستثمارات

وخلاله يعرض المحتال ضمان عائدات لا مثيل لها لحافظة استثمارات من خلال الاستعانة به أو بشركة ما، وهنا يجب على العميل التأكّد من أوراق الاعتماد والتّرخيص قبل التّعامل مع أي مستشار ماليّ أو مؤسّسة استثمار.



الاحتيال الهرمي

يتلقى الضحية المستهدفة مكالمة تعرض منتجاً استثمارياً يتضمن عروضاً غير واقعية تتطلب الموافقة ومشاركة الإعلان مع الأقارب والأصدقاء، ويتم إرسال جدول عمولات معقد وغير مقنع بما فيه الكفاية، وللوقاية من هذا النوع من الاحتيال يكون من الضروري مراجعة وفهم العقود وتوخي الحذر.



«وظائف الإنترنت»

تصل رسالة احتيالية تتضمن فرصة عمل وتهنئة باختيارك للعمل، وتطلب القيام بإجراءات الدفع المسبق لتكاليف الفيزا والسفر. ويدعو اتحاد مصارف الإمارات الباحثين عن العمل إلى توخّي الحذر فيما يتعلق بالدّفع المسبق أو إعطاء معلومات ماليّة كجزء من استمارة التقديم.



تطبيقات «VPN»

تلك التطبيقات تتيح بعض المزايا لكن يجب الحذر من تحميل تطبيقات «VPN» لإجراء معاملات بنكية، لأنها قد تعرّض الخصوصية والأمان للخطر.



الألعاب الإلكترونية

تستهدف الاحتيال عبر الضغط على روابط غير معروفة، بما يمكن أن يعطي الصّلاحيّة للتجسّس على الهاتف الخاص، وهنا يجب ألا ينقر العميل على الروابط المشبوهة التي يرسلها أشخاص مجهولون.



شركات الشحن

وفيه يتلقى العميل رسالة بأن لديه رسوم غير مدفوعة يجب سدادها لإكمال عملية توصيل الشحنة، وينصح «اتحاد المصارف» العميل بعدم الضغط على الرابط والإسراع بالاتصال بشركة الشحن للتحقق من هذه العملية.



الجوائز الوهمية

يتلقى العميل رسالة بربح مبلغ مالي كبير في اليانصيب أو أي جائزة أخرى مع المطالبة بمشاركة التّفاصيل البنكية الخاصة به ليتمكن من تحويل هذا المبلغ لحسابه. ومن المهم عدم مشاركة تفاصيلك مع أي أحد يتّصل ويدّعي بأنّك ربحت جائزة مالية، والتّبليغ عن المكالمات التي مصادرها غير معروفة.



سرقة الهوية

يعد تبديل بطاقة «SIM» واستنساخها من الأساليب التي يستخدمها المحتالون لاختراق الهاتف المتحرك والتحكم في رقم الهاتف، وفي تلك الحالة يفاجأ العميل بوجود رقم هاتف مسجّل باسمه تم استخدامه في أنشطة احتيالية، ولذا يجب ألا يقوم العميل بأي نوع من الموافقة الإلكترونية التي قد تمكن المحتالين من استنساخ بطاقة «SIM» الخاصة به.



الإعلانات المزيفة

يحذر «اتحاد المصارف» من النقر على أي روابط لعروض ترويجية أو تخفيضات قد تبدو غير واقعية، منوهاً إلى ضرورة التواصل مع المعلنين عبر الإنترنت عن طريق أرقام رسميّة، والتأكّد من صحّة الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ وبالأخص تلك التي تبدو أفضل من الواقع.



البريد الإلكتروني

يرسل المحتال رسالة تنص على الاحتياج إلى تغيير في تفاصيل المستفيد الخاصّة بك من أجل عمليّة دفع متعلّقة بالشّركة أو تحويلات مالية، وعند تلقي مثل هذه الرسالة من المهم التأكد دائماً من تعليمات الدّفع الّتي تصل عبر البريد الإلكترونيّ أو المكالمات الهاتفيّة، والتحقّق من أيّة تعليمات مشابهة مع الجهات المعنيّة، بالأخصّ تلك المتعلّقة بأيّة تغييرات في تفاصيل المستفيد للتحويلات المالية، وأيضاً البحث عن أي اختلاف مهما كان صغيراً في عناوين البريد الإلكترونيّ أو أسماء النّطاق، مع التواصل مع الشركة عند تسلم طلب لتغيير حساب المستفيد لحساب أو بنك جديد.



منافذ الشحن

يجب تجنّب استخدام الشّواحن الموجودة في الأماكن العامّة لأنّها قد تمكن المحتالين من اختراق الجهاز والوصول إلى معلوماتك الشخصية. كما يجب استخدام وصلات الـ USB الخاصّة لاستخدامها في المنافذ الإلكترونيّة.



بطاقة الصراف الآلي

وفي تلك الحالة قد يكتشف العميل وجود جهاز مشبوه على فتحة سحب البطاقة، ما يستوجب اليقظة دائماً أثناء استخدام أجهزة الصرّاف الآليّ والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، وكذلك الاتصال بالبنك فورياً في حال علقت البطاقة في الجهاز، مع التشديد على أهمية عدم قبول المساعدة من الغرباء عند أجهزة الصرّاف الآليّ، والتأكد أن لا أحد يحاول رصد الرمز السري للبطاقة.



3.7 تريليون دولار خسائر الاحتيال المالي عالمياً

تشير دراسة لجمعية المدققين المعتمدين لمكافحة عمليات الاحتيال المالي (ACFE) إلى أن عمليات الاحتيال المالي تكلّف الشركات حول العالم ما يقدر بنسبة 5% من عوائدها السنوية، ما يعني أن حجم الخسارة العالمية المحتملة المتوقعة بسبب الاحتيال المالي تصل إلى ما يقارب 3.7 تريليون دولار.