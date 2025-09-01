«غرفة الشارقة» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وتجدد التزامها بتمكين رائدات الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، وذلك في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية التي تأتي هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، وذلك تتويجاً لعطاءات المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات ونجاحات في شتى المجالات في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة، والتي جعلت من تنمية المرأة الإماراتية وتطويرها ركيزة أساسية في المساهمة في بناء الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها.

حضر الاحتفال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مدراء الإدارات وموظفات الغرفة، حيث أكدت غرفة الشارقة التزامها بدعم «رؤية أم الإمارات 50:50»، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهدف تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي خلال الـ«50» عاماً القادمة.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة لترجمة الرؤى الوطنية إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن مساهمات المرأة في الاقتصاد الوطني وصلت إلى مستويات قياسية، في مؤشر يشهد على نجاح الجهود المبذولة لتمكين المرأة الإماراتية، ويثبت أن ابنة الإمارات مشاركة في التنمية وصانعة للتغيير، مشيراً إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات يعد تتويجاً للسياسات الرشيدة التي انتهجتها الدولة والتي جعلت الإمارات تحتل المرتبة الأولى إقليمياً في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، في تصنيف دولي يؤكد أن بيئة الأعمال في الدولة أصبحت أكثر شمولاً وتنافسية بفضل تمكين المرأة، بما يتوافق مع الرؤى الاستشرافية التي تتبناها القيادة الحكيمة في ترسيخ دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية.

من جانبه، أشار محمد أحمد أمين العوضي إلى أن غرفة الشارقة تضطلع بمسؤوليتها في ترجمة السياسات الوطنية لتمكين المرأة، موضحاً أن الدعم الموجه للمرأة في القطاع الخاص يتمثل في توفير آليات مؤسسية تمكن رائدات الأعمال من النجاح والاستدامة، من خلال برامج نوعية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل «تجارة 101» الذي يعد حجر الأساس في تمكين المرأة ورواد الأعمال اقتصادياً، فضلاً عن التركيز على تمكين المرأة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، باعتبارها مجالات واعدة بالنمو في الاقتصاد الرقمي العالمي.

بدورها أكدت مريم سيف الشامسي، أن غرفة الشارقة تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية متخصصة تُعنى بالابتكار والتحول الرقمي، بهدف تأهيل جيل جديد من القائدات القادرات على قيادة المشاريع التقنية وتحويل الأفكار إلى واقع اقتصادي ناجح، مشيرة إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بدعم الحرفيات والأسر المنتجة، مستلهمةً نجاحات رائدة مثل مركز الصناعات التراثية والحرفية الذي أنشئ في عام 1978، والذي أسهم تاريخياً في تمكين الآلاف من الأسر، وهو نموذج يمكن تعزيزه وتوسيع نطاقه لخدمة شريحة أوسع من المشاريع المجتمعية التي تقودها المرأة.

وشهد الحفل عرض فيديو توثيقي عن يوم المرأة الإماراتية، إلى جانب تنظيم جلسة حوارية بعنوان «نجاح المرأة الإماراتية»، تحدثت فيها كل من الشيخة موزة آل مكتوم، نقيب طيار، وحليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، حيث استعرضت الجلسة التي أدارها فايز اليماحي رئيس مجلس شباب الفجيرة، تجارب متميزة في مجالات العمل المؤسسي وريادة الأعمال، وسلطت الضوء على دور المرأة في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً، ركز على إبراز النجاحات وتعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات، وفي ختام الفعالية، نُظمت غرفة الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف، ورشة تفاعلية، هدفت إلى ترسيخ القيم الوطنية وإبراز دور المرأة في المجتمع.