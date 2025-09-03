الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فلاي دبي» تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات

«فلاي دبي» تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات
3 سبتمبر 2025 18:26


دبي (الاتحاد)
أعلنت فلاي دبي عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات، داعيةً خريجي الثانوية العامة الإماراتيين للتقديم إبتداءً من سبتمبر 2025.
يُدار هذا البرنامج، الذي يمتد لأربع سنوات برعاية كاملة، كجزء من برنامج تنمية الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، تحت إشراف قسم الصيانة والهندسة في فلاي دبي، وهو مصمم لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات الفنية والخبرات العملية اللازمة للانطلاق في مسيرة مهنية متميزة في مجال الطيران.
وستتاح للمرشحين الناجحين فرصة أن يصبحوا مهندسي وفنيي لدى فلاي دبي، ومعتمدين من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأكد ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي التزام فلاي دبي بالاستثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية وخلق فرص للجيل القادم لبناء مسارات مهنية طويلة الأمد في مجال الطيران، وقال: «مكنتنا شهادة اعتماد مركز تدريب واختبار مهندسي وفنيي صيانة الطائرات «CAR 147» من قبل الهيئة العامة للطيران المدني من تشغيل برامج تدريب وإصدار شهادات الصيانة والهندسة الداخلية مما يسهم في بناء مجموعة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم خطط النمو الطموحة لدينا».
وبرنامج التدريب مفتوح لمواطني دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً والذين يستوفون معايير القبول.
وسيتقدم الطلاب الذين يكملون التدريب النظري بنجاح ويستوفون المعايير المطلوبة إلى المرحلة التالية كمتدربين فنيين للطائرات في فلاي دبي، ويكتسبون خبرة عملية على الطائرات العاملة مع إمكانية التقدم في مسيرتهم المهنية.
وعند إكمال البرنامج، سيكونون مؤهلين للتقدم بطلب الحصول على رخصة مهندس صيانة طائرات من الهيئة العامة للطيران المدني، والحصول على وظيفة لدى الشركة كفنيي طائرات معتمدين.

فلاي دبي
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©