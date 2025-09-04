تعاون لإنشاء رابط مباشر بين مركزي الإيداع في «سوق أبوظبي» و«بورصة أستانا»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة أستانا، عن تنفيذ رابط مباشر بين مركزي إيداع الأوراق المالية في سوقيهما الماليين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في أكتوبر 2021، والتي أسفرت عن انضمام البورصة إلى منصة تبادل.

وتأتي هذه المبادرة مكمّلة للربط القائم بين السوقين عبر منصة تبادل، كما تعكس هذه الخطوة تنامي الشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسهيل التداول عبر الحدود، وتعزيز البنية التحتية للأسواق، وتوسيع نطاق فرص الاستثمار أمام المستثمرين والمُصدِرين على حد سواء. ويدعم الوصول السلس بين السوقين جهودهما نحو تعزيز السيولة وتطوير تكامل أكبر لأسواق المال الإقليمية.

وقالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: يسعدنا ترسيخ أسس التعاون الذي سيحقق فوائد ملموسة للمشاركين في السوق من كلا الجانبين، ومن خلال تعزيز الترابط وبناء قنوات تداول أكثر كفاءة، فإننا نُنشئ مساراً لتدفقات استثمارية أعمق عبر الحدود.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنشاء رابط مباشر مع بورصة أستانا الدولية يُعد خطوة مهمة نحو جعل أسواق المال أكثر انفتاحاً وترابطاً، وارتكازاً على نجاح منصة تبادل وتوسيع قاعدة شراكاتنا الدولية، فإن هذه المبادرة تعزّز التكامل عبر الحدود، وتقوي منظومة ما بعد التداول، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار أمام المشاركين الإقليميين والعالميين، ويأتي توجهنا نحو تنفيذ مثل هذه المبادرات الاستراتيجية، في إطار التزامنا كسوق مبتكر وديناميكي وشفاف في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد.

وتؤكد هذه الخطوة الالتزام المشترك لكل من بورصة أستانا الدولية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بدفع عجلة الابتكار، وبناء بنية تحتية أقوى للأسواق، ودعم التنمية طويلة الأجل لأسواق المال في المنطقة.