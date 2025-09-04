الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون لإنشاء رابط مباشر بين مركزي الإيداع في «سوق أبوظبي» و«بورصة أستانا»

تعاون لإنشاء رابط مباشر بين مركزي الإيداع في «سوق أبوظبي» و«بورصة أستانا»
4 سبتمبر 2025 16:48

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة أستانا، عن تنفيذ رابط مباشر بين مركزي إيداع الأوراق المالية في سوقيهما الماليين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في أكتوبر 2021، والتي أسفرت عن انضمام البورصة إلى منصة تبادل.

أخبار ذات صلة
7.35 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية خلال 4 أيام
6.67 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

وتأتي هذه المبادرة مكمّلة للربط القائم بين السوقين عبر منصة تبادل، كما تعكس هذه الخطوة تنامي الشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية.
ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسهيل التداول عبر الحدود، وتعزيز البنية التحتية للأسواق، وتوسيع نطاق فرص الاستثمار أمام المستثمرين والمُصدِرين على حد سواء. ويدعم الوصول السلس بين السوقين جهودهما نحو تعزيز السيولة وتطوير تكامل أكبر لأسواق المال الإقليمية.
وقالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: يسعدنا ترسيخ أسس التعاون الذي سيحقق فوائد ملموسة للمشاركين في السوق من كلا الجانبين، ومن خلال تعزيز الترابط وبناء قنوات تداول أكثر كفاءة، فإننا نُنشئ مساراً لتدفقات استثمارية أعمق عبر الحدود.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنشاء رابط مباشر مع بورصة أستانا الدولية يُعد خطوة مهمة نحو جعل أسواق المال أكثر انفتاحاً وترابطاً، وارتكازاً على نجاح منصة تبادل وتوسيع قاعدة شراكاتنا الدولية، فإن هذه المبادرة تعزّز التكامل عبر الحدود، وتقوي منظومة ما بعد التداول، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار أمام المشاركين الإقليميين والعالميين، ويأتي توجهنا نحو تنفيذ مثل هذه المبادرات الاستراتيجية، في إطار التزامنا كسوق مبتكر وديناميكي وشفاف في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد.
وتؤكد هذه الخطوة الالتزام المشترك لكل من بورصة أستانا الدولية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بدفع عجلة الابتكار، وبناء بنية تحتية أقوى للأسواق، ودعم التنمية طويلة الأجل لأسواق المال في المنطقة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©