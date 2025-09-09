26 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة خلال 6 أشهر بنمو 6.3%

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 26 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 6.3%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدل الإشغال في القطاع الفندقي 80.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن السياحة الإماراتية تواصل أداءها الاستثنائي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، واهتمامها بتطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، والتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لعام 2025 للمجلس، والذي عقد برئاسة معاليه، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.

وأوضح أن زيادة إيرادات المنشآت الفندقية، فضلاً عن زيادة معدل الإشغال في القطاع الفندقي يعكس استمراراً في زخم النمو لهذا القطاع الحيوي، وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.

وتابع معاليه: «نواصل جهودنا في مجلس الإمارات للسياحة لتعزيز مستقبل التنمية السياحية المستدامة في الدولة، من خلال إقامة شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة لا تقتصر على تعزيز النمو السياحي فحسب، بل تمتد لتخلق تجارب سياحية استثنائية، وتوفر فرصاً مميزة للكوادر الإماراتية، وتعزز من حضور هويتنا السياحية على الساحة العالمية».

واستعرض الاجتماع مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية الجديدة والمستقبلية، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز تنافسية قطاع السياحة الإماراتي خلال المرحلة المقبلة، كما تمت مناقشة آليات تنفيذ هذه المبادرات وأهمية التكامل بين الجهات السياحية في الدولة والقطاع الخاص لضمان تحقيق كافة النتائج والمستهدفات المعنية بها، وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى متابعة ما صدر عن الاجتماع السابق من توصيات، ومراجعة ما تم إنجازه منها حتى الآن.

وتطرق الاجتماع إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» في 27 أكتوبر القادم، وذلك ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة»، بمشاركة وزراء السياحة وكبار المسؤولين من 53 دولة أفريقية، حيث تمثل هذه القمة منصة بارزة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبحث فرص الاستثمار المشترك في مجالات البنية التحتية السياحية والضيافة المستدامة وتطوير المنتجات السياحية المتخصصة، كما يعكس هذا الحدث مكانة الإمارات كشريك موثوق في الاستثمار السياحي، ويؤكد دورها كجسر للتواصل بين الأسواق الإفريقية والعالمية.

واطلع المجلس على الخطط والبرامج السياحية التي عرضتها الهيئات السياحية المحلية في مختلف إمارات الدولة خلال الاجتماع، وكذلك عروض تقديمية حول ما حققته من نتائج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى خططها التطويرية الجديدة للعام 2026، بما يشمل المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

