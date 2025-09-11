«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج «أوراسكوم كونستراكشون»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



قفز سهم «أوراسكوم كونستراكشون» في أول يوم تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تفوق 65.8% ليسجل 50 درهماً قبل أن يغلق على سعر 38.1 درهم مرتفعاً بنسبة 26.37% بعد تداول 33890 سهماً خلال 250 صفقة بقيمة إجمالية 1.374 مليون درهم.

وقاد سهم «أوراسكوم كونستراكشون» الذي تصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً في السوق، ارتفاعات سوق أبوظبي لتصل الزيادة في القيمة السوقية للأسهم المتداولة في أبوظبي إلى 9.27 مليار درهم وصولاً إلى 3.085 تريليون درهم، منها 3.3 مليار درهم القيمة السوقية لسهم «أوراسكوم» وقت الإدراج، وليرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة بالسوق إلى 104 شركات.

ويعد إدراج شركة «أوراسكوم كونستراكشون»، الإدراج الثالث لشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025، ومن خلال هذا الإدراج، تستفيد الشركة من فرص وصول مباشر وفعّال إلى رؤوس الأموال، إضافة إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، ومنظومة متكاملة تدعم نجاح الجهات المصدرة وتُمكّنها من تحقيق تطلعاتها نحو زيادة رؤوس أموالها والازدهار على المدى الطويل.





إضافة نوعية



وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدراج شركة «أوراسكوم كونستراكشون»، يمثل إضافة نوعية تعزز عمق السوق وتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين للمشاركة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية.

وأضاف أنه من خلال إدراج شركة رائدة في قطاع البنية التحتية، فإننا نوسع خيارات الاستثمار المتاحة، خصوصاً المنتجات المرتبطة بالاحتياجات طويلة الأجل للبنية التحتية والطاقة، مؤكداً أن تلك الخطوة تكمل باقة المنتجات التي توفرها الشركات المدرجة والقطاعات، التي يغطيها السوق والبالغ عددها 12 قطاعاً تشمل شركات الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، العقارات، والطاقة وغيرها.

وأشار النعيمي، إلى أن هذا التنوع يعكس قوة الشركات المدرجة التي سجّلت أعلى مستويات الربحية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2025، مع ارتفاع صافي الأرباح لتبلغ 88 مليار درهم أي بزيادة بنسبة 15.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، مختتماً بالتأكيد على أن السوق سوف يواصل التزامه بتلبية تطلعات المستثمرين وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.





استثمارات كبرى



ومن جهته قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أوراسكوم كونستراكشون»: نحن نشطون في قطاعات الإنشاءات واستثمارات البنية التحتية في أبوظبي، ونتطلع لإضافة المزيد إلى سجلنا الحافل في تنفيذ مشاريع واستثمارات كبرى في أسواقنا العالمية لمساهمينا الجدد والحاليين، ويمثل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة في إعادة هيكلتنا لتوسيع أعمالنا في قطاع الإنشاءات وزيادة استثماراتنا في البنية التحتية، حيث يظل تركيزنا موجهاً على تحقيق العوائد طويلة الأجل للمساهمين، مما يُعزز مكانتنا لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو.

وتعمل أوراسكوم كونستراكشون على تنفيذ مشاريع في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والمشاريع التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية. كما تطوّر الشركة وتستثمر في مشاريع البنية التحتية، وتمتلك 50% من شركة بيسيكس، إلى جانب العديد من المشاريع في مجالات مواد البناء، وإدارة المرافق، وخدمات المعدات.

ووصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة لمشاريع أوراسكوم كونستراكشون قيد التنفيذ في النصف الأول من عام 2025 إلى 9.6 مليار دولار، وحققت إيرادات بقيمة 2 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 82.7 مليون دولار. ومنذ الطرح العام الأولي في مارس 2025، قامت الشركة بتوزيع أكثر من 300 مليون دولار على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، وحرصت على توزيع أرباح نقدية سنوية بشكل منتظم منذ عام 2018. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح حتى الآن في عام 2025 نحو 51.8 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 20.7%.







زيادة العائد





وكشف أسامة بشاي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن هدف الشركة من نقل عملياتها إلى أبوظبي، يتمثل في زيادة نسبة العائد على الاستثمارات من نحو 15% في الوقت الحالي، ليتراوح بين 50% و60% خلال السنوات المقبلة.

وقال إن إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي في ظل رؤيتها بأن أبوظبي هي السوق الذي ستمكّنها من تحقيق مزيد من النجاحات، لاسيما وأن «أوراسكوم» نشطة بالفعل في أبوظبي كشركة في قطاع المقاولات وكمستثمرين في البنية التحتية منذ فترة، موضحاً أن تلك الخطوة تأتي أيضاً ضمن مجموعة من الترتيبات على مستوى المجموعة والتي تجعل من سوق أبوظبي السوق المناسب أكثر لتحركاتها في المستقبل.

وفيما يخص استثمارات «أوراسكوم كونستراكشون» في أبوظبي، أفاد بشاي، بأن المجموعة تعد مستثمراً في امتياز لصالح «أدنوك» في مجال معالجة المياه، وستبدأ العمليات التشغيلية في يونيو 2026، حيث أعلن تحالف يضم شركتي «أوراسكوم كونستراكشون» و«ماتيتو» بالشراكة مع كل من «أدنوك» و«طاقة، عن قيامه بتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع معالجة مياه البحر ونقلها بما تصل قيمته إلى 2.4 مليار دولار بإمارة أبوظبي.

وأكد بشاي، أن «أوراسكوم كونستراكشون» تدرس في الوقت الحالي عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة في أبوظبي، وتجرى مباحثات مع بعض الجهات التي ترغب في تأسيس مشاريع للبنية التحتية، والتي يمكن للمجموعة تحقيق قيمة مضافة لها.

وأشار إلى أن سهولة ممارسة الأعمال تُعد من أهم مقومات دولة الإمارات لجذب الاستثمار، مؤكداً أن الدولة تتميز بكفاءة واحترافية غير مسبوقة في التعامل، قد لا تتوافر في أي مكان آخر في العالم، ما يمكن الشركات من النمو والازدهار.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والإمارات تفتح مجالاً أيضاً لنمو الأعمال حيث تستقبل مصر الاستثمارات الإماراتية بترحاب خاص وهناك مجموعات وشركات إماراتية تعمل في مصر بالفعل وتحقق نجاحات متتالية، لافتاً إلى أن «أوراسكوم كونستراكشون» تتعاون في الوقت الحالي مع مجموعة «مدن» في مشروع رأس الحكمة وأيضاً مع «إعمار العقارية» و«إيجل هيلز».

وكان مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات (كونستركشن)، قد وافق في نهاية يوليو الماضي، على قرار نقل الإدراج الرئيسي لأسهم الشركة من سوق ناسداك دبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع الإبقاء على البورصة المصرية كسوق ثانوي للإدراج.

كما تقرر نقل مقر تأسيس الشركة من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبوظبي العالمي، للاستمرار كشركة مسجلة بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي، مع الإبقاء على إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية دون تغيير.