أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضات كبيرة في الجلسة الماضية وسط مخاوف بشأن احتمال تراجع الطلب الأميركي وزيادة الإمدادات على نطاق واسع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.06 دولار.

وتراجعت عقود الخامين القياسيين 1.7 بالمئة و2 بالمئة على التوالي في جلسة التداول السابقة.



ولم تُدخل أوبك في تقريرها الخاص أي تغيير على توقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026، وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي.





