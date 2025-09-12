الذهب يتجه لرابع ارتفاع أسبوعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي، وسط بيانات أميركية عززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3637.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش. وصعد المعدن النفيس بواقع 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3674.20 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة في أغسطس، وهو أكبر ارتفاع شهري في سبعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإسكان والغذاء، في حين أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاضا غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين في أغسطس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 41.48 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 1378.40 دولار. واستقر البلاديوم كذلك عند 1188.34 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لارتفاع أسبوعي.