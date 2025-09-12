السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"صندوق أوبك" يساهم بـ 25 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي في بنغلاديش

"صندوق أوبك" يساهم بـ 25 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي في بنغلاديش
12 سبتمبر 2025 15:40

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، على المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار، لتعزيز الأمن الغذائي والمرونة الزراعية في بنغلاديش، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "ITFC".

وأكد دكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقره الرئيس بالعاصمة النمساوية فيينا، التزام الصندوق بدعم أجندة التنمية في بنغلاديش، لافتاً إلى الدور المحوري للزراعة واستيعابها لنحو نصف الأيدي العاملة، مشيدا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته بنغلاديش في تحقيق الأمن الغذائي لسكانها المتزايدين.

وأوضح الصندوق أن التسهيل، الذي رتبته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، ينسجم بشكل وثيق مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق أوبك، خاصةً في مجال الأمن الغذائي، حيث يتيح التمويل لمؤسسة التنمية الزراعية في بنغلاديش، استيراد الأسمدة الضرورية، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم مزارعي الأرز في البلاد بشكل مباشر، والقطاع الزراعي بشكل عام.

المصدر: وام
