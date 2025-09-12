السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حملة توعوية حول الرقابة الغذائية على المشاريع المنزلية برأس الخيمة

حملة توعوية حول الرقابة الغذائية على المشاريع المنزلية برأس الخيمة
12 سبتمبر 2025 17:53

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إتاحة خدمة «رخصة مبنى للمباني القائمة» في رأس الخيمة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة الحملة التوعوية المشتركة حول الرقابة الغذائية على المشاريع المنزلية، والتي استهدفت تعزيز الوعي بأهمية سلامة المنتجات وحماية صحة المستهلكين.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الجهتين المستمرة لرفع مستوى الجودة والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن عدم الالتزام بمعايير النظافة والسلامة الغذائية.
وفاق عدد المشتركين في هذه الحملة 30 من حاملي رخصة الغد حتى الآن.
وشملت الحملة تعريف أصحاب المشاريع المنزلية بأهم الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة، التي يجب الالتزام بها عند إصدار رخصة للعمل المنزلي (رخصة الغد) لممارسة الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الضرورية لضمان استدامة العمل وتجنب المخالفات.
كما تحث الحملة أصحاب المشاريع على التواصل المستمر مع الجهات المختصة للاستفادة من برامج التوجيه والتدريب، وتوفير رقابة ذاتية فعّالة تضمن الجودة وسلامة المستهلكين. وتؤكد البلدية أن تطبيق هذه التوصيات يساعد في تقليل المخاطر الصحية وتعزيز الثقة في المنتجات المنزلية، مما يعزز تنمية القطاع ودعم الاقتصاد المحلي.
وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة المتبعة لدى بلدية رأس الخيمة، وضرورة التعاون مع موظفي بلدية رأس الخيمة والأخذ بملاحظاتهم التحسينية، تنفيذاً للمرحلة الأولى من الحملة التوعوية.

بلدية رأس الخيمة
دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©