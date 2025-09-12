حملة توعوية حول الرقابة الغذائية على المشاريع المنزلية برأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة الحملة التوعوية المشتركة حول الرقابة الغذائية على المشاريع المنزلية، والتي استهدفت تعزيز الوعي بأهمية سلامة المنتجات وحماية صحة المستهلكين.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الجهتين المستمرة لرفع مستوى الجودة والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن عدم الالتزام بمعايير النظافة والسلامة الغذائية.

وفاق عدد المشتركين في هذه الحملة 30 من حاملي رخصة الغد حتى الآن.

وشملت الحملة تعريف أصحاب المشاريع المنزلية بأهم الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة، التي يجب الالتزام بها عند إصدار رخصة للعمل المنزلي (رخصة الغد) لممارسة الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الضرورية لضمان استدامة العمل وتجنب المخالفات.

كما تحث الحملة أصحاب المشاريع على التواصل المستمر مع الجهات المختصة للاستفادة من برامج التوجيه والتدريب، وتوفير رقابة ذاتية فعّالة تضمن الجودة وسلامة المستهلكين. وتؤكد البلدية أن تطبيق هذه التوصيات يساعد في تقليل المخاطر الصحية وتعزيز الثقة في المنتجات المنزلية، مما يعزز تنمية القطاع ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة المتبعة لدى بلدية رأس الخيمة، وضرورة التعاون مع موظفي بلدية رأس الخيمة والأخذ بملاحظاتهم التحسينية، تنفيذاً للمرحلة الأولى من الحملة التوعوية.