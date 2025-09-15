الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غلفتينر» تطلق مرفقاً لوجستياً متكاملاً في محطة خورفكان التجارية

15 سبتمبر 2025 20:07

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «غلفتينر» مرفقاً لوجستياً جديداً متكاملاً «كيه فلو -K-Flow» القابل للتطوير ضمن المنطقة الجمركية في محطة خورفكان التجارية.وتقدم «كيه فلو» بالتعاون مع جمارك خورفكان حلولاً مخصّصة لسلسلة التوريد وخدمات التخزين والتخزين البارد والتوزيع ومحطة شحن الحاويات، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من خدمات إعادة تحميل الحاويات، ووضع العلامات والتصنيف والتجميع وإعادة التعبئة وإدارة المخزون.
وتبلغ مساحة مرفق «كيه فلو» اللوجستي 50 هكتاراً، حيث تتمتع بموقع إستراتيجي لتعزيز الكفاءة عبر سلسلة التوريد، ودعم العملاء الإقليميين والعالميين بشكل أفضل، كما أنها تمثل البوابة التجارية الأولى لسوق دولة الإمارات  وتوفر أسرع شبكة ربط تجاري ولوجستي بمنطقة الخليج العربي.
وتم إنشاء المرفق اللوجستي الجديد لتبسيط عمليات التسليم، وتقليل متوسط وقت الانتظار، وخفض إجمالي تكلفة التفريغ بالنسبة لشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وقال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر»: يمثل مرفقنا اللوجستي المتكامل الجديد في محطة خورفكان التجارية «كيه فلو» إنجازاً هاماً في مسيرة «غلفتينر» المتنامية الرامية إلى إعادة تعريف الخدمات اللوجستية الإقليمية، ونعد متعاملينا وشركائنا من خلال إنشاء هذا المرفق كامل جاهزيتنا لتوفير حلول المستقبل في مجال سلسلة التوريد، ومن خلال دمج موانئنا ومرافقنا اللوجستية في منظومة متكاملة وذكية، سنكون في وضع قوي يمكّننا من توفير حلول أسرع وأكثر موثوقية تُلبي المتطلبات المتغيرة لمشهد التجارة العالمية.
 ويعزز مرفق «كيه فلو» مكانة محطة خورفكان التجارية كبوابة رائدة للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة الخليج العربي وجنوب آسيا وشرق أفريقيا وخارجها، مما يوفر ميزة جغرافية مهمة لتجارة سلسلة غير مضطربة على المستويين الإقليمي والعالمي.

