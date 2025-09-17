برعاية سعود بن صقر.. رأس الخيمة تستضيف النسخة الثانية من "قمة الاستثمار والأعمال "

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض وشركة "فاليانت" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، تستضيف الإمارة يومي 19 و20 نوفمبر المقبل فعاليات النسخة الثانية من "قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال"، وذلك في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات التابع لمركز إكسبو رأس الخيمة.

ويشهد الحدث مشاركة واسعة من نخبة الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة تشمل التصنيع، والعقارات، والسياحة، والطاقة المتجددة، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كإحدى أبرز الوجهات التنافسية للأعمال في دولة الإمارات.ويُعد هذا الحدث، الذي يُنظَّم للعام الثاني على التوالي، منصة استراتيجية لبحث فرص الاستثمار وبناء الشراكات، حيث جمعت نسخته الأولى قادة حكوميين، ومستثمرين دوليين، وخبراء صناعيين، وممثلي القطاع الخاص، وأسفرت عن حوارات مثمرة واتفاقيات تعاون ساهمت في رسم ملامح مستقبل الاستثمار والأعمال في الإمارة.وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، أن القمة تمثل أكثر من مجرد منصة لاستعراض الإمكانيات، بل محطة للحوار والشراكة والابتكار، وتعد محركاً لاستقطاب مشاريع جديدة تعزز مستقبل التجارة والاستثمار في الإمارة والمنطقة.

ولفت إلى أن رأس الخيمة تحتضن اليوم أكثر من 15 ألف شركة نشطة، ومناطق حرة متطورة، إضافة إلى مناولة أكثر من 100 مليون طن من البضائع سنويًا في ميناء صقر، ما يعكس بيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، مشيراً إلى الخطط المستقبلية الطموحة التي تتضمن مشاريع سياحية كبرى، ومنشآت صناعية متقدمة، ومبادرات استراتيجية في مجال الطاقة، دعمًا لرؤية الإمارة في تحقيق النمو المستدام.

من جانبه، قال طارق بردى، المدير العام لشركة "فاليانت"، إن النجاح الذي حققته القمة في نسختها الأولى شكّل دافعاً لمواصلة الشراكة مع مركز رأس الخيمة للمعارض لتنظيم النسخة الثانية، مشيراً إلى تأكيد عدد من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية مشاركتها، من بينها "بي إن دبليو ديفلوبمنتس"، و"مرجان"، و"الاتحاد للماء والكهرباء"، و"آي إف إم"، و"راكنور"، و"يونيون بروبرتيز"، و"أتزورو"، كشركاء ورعاة للحدث.وأضاف أن القمة ستتضمن، على مدار يومين، معرضاً متخصصاً، إلى جانب جلسات نقاش استراتيجية وملتقيات قطاعية متخصصة، بما يعزز من قيمة الحدث كوجهة إقليمية رائدة لعرض الفرص الاستثمارية واستشراف مستقبل الأعمال.