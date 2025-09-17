الإمارات تشارك في المؤتمر الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعقد في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 15 حتى 19 سبتمبر الجاري، تحت شعار "التعاون العالمي في المجال النووي".

ويترأس وفد الدولة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة؛ فيما يضم الوفد جهات وطنية معنية بالقطاع النووي، مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وألقى الكعبي بيان الدولة أمام الجلسة العامة للمؤتمر العام، وسلط خلاله الضوء على العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات والوكالة، مؤكدا أن الدولة تستعد لمستقبل الابتكار النووي من خلال إطلاق برامج مصممة لتقييم إمكانات المفاعلات المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، لتسريع إزالة الكربون ودمج التقنيات النووية المتقدمة في القطاعات المختلفة.

وقال إن الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بشراكة قوية ومستدامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن محطة براكة للطاقة النووية أصبحت ركناً أساسياً في منظومة الطاقة بالدولة مع الأخذ بالاعتبار المبادرات المستقبلية التي تنصب على التقنيات النووية المتقدمة والسلامة والأمن وحظر الانتشار.

وأكد أن الإمارات تواصل جهودها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية، من خلال التعاون مع الوكالة ودولها الأعضاء، لا سيما وأن الطاقة النووية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز السلام والازدهار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وسيعقد وفد دولة الإمارات عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الجهات المعنية الدولية لمناقشة فرص التعاون وتبادل الآراء حول المواضيع المتعلقة بالسياسات النووية والرقابية والقطاع.

وتعتزم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات الرقابية الدولية تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، مثل البحث والتطوير، وتبادل المعلومات في مجالات السلامة النووية والحماية من الإشعاع.

وسيشارك الوفد في اجتماع لكبار مسؤولي السلامة والأمن النوويين، يركز على تعزيز الكفاءة الرقابية، وتشجيع الأنظمة الرقابية المرنة، وترسيخ بيئة رقابية مستدامة من خلال تبادل الممارسات الجيدة، بالإضافة إلى المشاركة في فعالية بعنوان: "برامج دعم الدول الأعضاء: تعزيز فعالية الضمانات من خلال الشراكة"، تستعرض إسهامات برنامج دعم الضمانات الذي يهدف إلى دعم أنشطة الوكالة في مجال حظر الانتشار النووي.

كما سيشارك وفد الدولة في منتدى التعاون الرقابي، لتبادل المعرفة والخبرات التنظيمية، والتواصل مع الشركاء الدوليين لتعزيز أفضل الممارسات، وتطوير أطر تنظيمية متماسكة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، والإسهام في معايير السلامة النووية العالمية.

