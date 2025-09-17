«اقتصادية الشارقة» تصدر تقريرها السنوي



الشارقة (الاتحاد)



أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2024 تحت عنوان «اقتصاد مستدام».

استعرض التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في جميع القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال وتمكين الاستثمار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه فـي ظـلّ الرؤيـة الحكيمـة والتوجيهات السامية لصاحب السـمو الشـيخ الدكتور سلطان بـن محمـد القاسـمي، عضـو المجلـس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ترسـخت في الإمارة دعائم نموذج اقتصادي متفـرد يجمـع بيـن الأصالة والحداثـة.

وأضاف أن الدائرة تخطو نحو تحقيق أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة تستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات، وعملت الدائرة على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها؛ بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وتعكس الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها وحرصها على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة بعزيمة متقدة وعطاء متجدد ونهج راسخ.

من جهته، أكد فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن نتائج وإحصاءات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن عام 2024 أظهرت نجاح الدائرة في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها بعدما تم إصدار وتجديد 71318 رخصة اقتصادية بنسبة نمو بلغـت 7 % مقارنـة بالعـام السـابق، وهـو مـا يعكـس اسـتمرار الثقـة ّفي بيئة الأعمال، وتنويع القطاعـات المسـتهدفة.

وقال الخميري، إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال.

من جانبه، ذكر عبدالعزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار.