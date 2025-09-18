الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

النفط دون تغير يذكر بعد خفض الفائدة الأميركية

18 سبتمبر 2025 07:56

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي كما كان مرجحاً.

بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 67.87 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.16 بالمئة إلى 63.95 دولار.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام.
وعادة ما يحفز انخفاض تكاليف الاقتراض زيادة الطلب على النفط.

