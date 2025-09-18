الذكاء الاصطناعي يلتهم 1.5 تريليون دولار في عام واحد

توقعت مؤسسة Gartner أن يبلغ حجم الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 1.5 تريليون دولار خلال عام 2025، مع استمرار موجة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، مدفوعة باندماج الذكاء الاصطناعي في المنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والحواسيب، إضافة إلى تطوير البنى التحتية.





وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق العالمي سيتجاوز 2 تريليون دولار في 2026، حيث من المتوقع أن ترتفع خدمات الذكاء الاصطناعي من 282.6 مليار دولار في 2025 إلى 324.7 مليار دولار في 2026. كما ستقفز برمجيات التطبيقات من 172 مليار دولار إلى ما يقارب 270 مليار دولار، في حين سيرتفع الإنفاق على برمجيات البنية التحتية من 126 مليار دولار إلى 229 مليار دولار.







ووفقاً لموقع "ARNnet" وقال جون-ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس المميز في Gartner: "الافتراض الرئيس في هذه التوقعات هو استمرار الاستثمار في توسيع بنية الذكاء الاصطناعي، حيث يواصل مزوّدو الخدمات السحابية العملاقة ضخ استثمارات في مراكز بيانات تعتمد على عتاديات ومعالجات رسومية مُحسّنة للذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق خدماتهم". وأضاف أن المشهد الاستثماري يتجاوز اليوم عمالقة التكنولوجيا الأميركيين التقليديين ليشمل شركات صينية ومزوّدي خدمات سحابية جدد، فضلاً عن تدفقات رأس المال المغامر التي توفر دعماً إضافياً للإنفاق في هذا القطاع.







وخلال "ندوة Gartner ومعرض تكنولوجيا المعلومات" المنعقد هذا الشهر، أشارت المؤسسة إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في أستراليا سيسجل نحو 172.3 مليار دولار في 2026 بزيادة قدرها 8.9% عن 2025، مع انتقال تركيز المؤسسات من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى استثمارات أوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.



وتشمل التوقعات ارتفاع قيمة البرمجيات المحلية من 52.8 مليار دولار في 2025 إلى ما يقارب 60 مليار دولار في 2026، في حين ستنمو خدمات الاتصالات من 26.1 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، كما سترتفع خدمات تكنولوجيا المعلومات من 55.7 مليار دولار إلى 58.8 مليار دولار.





إسلام العبادي(أبوظبي)