40 جهة تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي الياباني

انعقدت مساء أمس الأربعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي الياباني المشترك، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع سفارة الدولة في اليابان، ووزارة الخارجية، ومؤسسة "جيترو" اليابانية، وذلك بحضور أكثر من 40 جهة وشركة من البلدين، تمثل قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والعقارات والرعاية الصحية والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

حضر الاجتماع، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات رئيس الوفد التجاري الإماراتي، ومسعود رحمة، رئيس الجانب الإماراتي في المجلس عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ويوسف طحنون، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وسعادة عائشة محمد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، إلى جانب نوبوتاكا مايكوا، نائب رئيس مؤسسة"جيترو" اليابانية.

وتم خلال الاجتماع استعراض آفاق وفرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن إستراتيجية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأكد حميد بن سالم، في كلمته الافتتاحية، الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الأعمال الإماراتي الياباني ومؤسسة "جيترو" في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيداً بالعلامات التجارية اليابانية التي تحظى بسمعة متميزة وإقبال واسع في السوق الإماراتي بفضل جودة منتجاتها وابتكاراتها.

وأوضح أن التعاون بين الإمارات واليابان توسّع ليشمل قطاعات غير تقليدية مثل الاقتصاد الدائري، والرعاية الصحية، وحلول الطاقة المستدامة والفعالة، والبناء والمقاولات، والهندسة، والتصنيع، والتصميم الداخلي، فضلاً عن قطاع الترفيه.

من جانبه، أكد مسعود رحمة، أن انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس في طوكيو يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن التعاون يشمل مجالات متعددة من بينها الطاقة النظيفة، ما يعكس التزام البلدين بتطوير شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة.

من جهتها قدمت عائشة محمد الملا، عرضاً حول دور المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال، سلطت فيه الضوء على ريادتها في مجال ريادة الأعمال وتوليها مناصب قيادية، فضلاً عن مساهمتها في الابتكار بقطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصحة.

وأشادت بالدعم الكبير الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، عبر السياسات الوطنية والبرامج التعليمية وتوفير الفرص، بما يعزز مكانة المرأة الإماراتية في الاقتصاد والمجتمع.

من ناحيته أكد نوبوتاكا مايكوا أهمية مشاركة القطاع الخاص من البلدين في اللقاءات الثنائية، ودوره الفاعل في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، مشيراً إلى الآفاق الواعدة للشراكة الإماراتية – اليابانية في مجالات الصناعة والتقنيات الصناعية، بما يتماشى مع الرؤية المشتركة للبلدين.