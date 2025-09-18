"أمازون" تطلق أول مركز لوجستي لها في أبوظبي

أعلنت أمازون، اليوم، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تدشين أول مركز لوجستي لها في إمارة أبوظبي، والذي صُمّم لدعم الخدمات اللوجستية، وتسريع عمليات التوصيل، وتوفير خيارات أوسع من المنتجات للعملاء.

وسيسهم المركز الجديد في دعم تطوير قطاع تجارة التجزئة في إمارة أبوظبي، وتمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي المزدهر.

ويقع المركز اللوجستي الجديد ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، ويرسي معايير جديدة للابتكار والتقنية والتميز في العمليات التشغيلية.

وتم افتتاح المركز خلال فعالية حضرها كلّ من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وسيسهم المركز اللوجستي المتطور، من خلال تميز وكفاءة إجراءات جمارك أبوظبي ودورها المحوري في تسهيل عمليات التخليص الجمركي، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات والعمليات المؤتمتة من أمازون، في تسريع عمليات توصيل المنتجات وتوفير خدمة التوصيل في نفس اليوم لمجموعة كبيرة من المنتجات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، بهذه المناسبة، إن افتتاح أول مركز لوجستي لشركة أمازون في أبوظبي، يشكل محطة جديدة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية، وسيسهم تعاون مكتب ابوظبي للاستثمار مع شركة أمازون في توفير المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية المتقدمة والتجارة الرقمية.

وأضاف أن ذلك يتماشى مع مبادرات المركز الرامية إلى تمكين الشركات في القطاعات ذات الأولوية مثل تجارة التجزئة والجملة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقنية المعلومات والاتصالات من النمو والازدهار والتوسع.

من جهته، أكد راشد لاحج المنصوري، أن جمارك أبوظبي تسعى ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتنفيذ خطتها الاستراتيجية ومشاريعها بدعم كبرى الشركات العالمية لاسيما الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز محوري للتجارة الذكية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن جمارك أبوظبي ملتزمة بتوفير منظومة جمركية متكاملة وذكية تعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية، بما في ذلك الخدمات التلقائية والاستباقية، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يمكّن قطاع الأعمال من إنجاز معاملاته بدقة وسرعة وشفافية.

من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن افتتاح المركز اللوجستي الجديد يرسّخ التزام أمازون طويل الأمد تجاه إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تحرص على توسيع نطاق عملياتها في الإمارة، ووضع معايير جديدة في قطاع التجزئة الإلكترونية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة ونهج أمازون الذي يضع العملاء على رأس قائمة أولوياتها.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تسخّر أمازون خبراتها الرائدة وقدراتها التقنية لدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وتمكين الشركات المحلية من تحقيق النجاح وتنمية أعمالها عبر الإنترنت من خلال توفير الوسائل والبنية التحتية اللازمة.

وأشار إلى أهمية شراكاتهم الاستراتيجية مع جمارك أبوظبي ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، إذ يُعد دعمهم عنصراً أساسياً في بناء شبكة لوجستية عالمية المستوى وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة.

وتماشياً مع رؤية مكتب أبوظبي للاستثمار الداعمة للابتكار، يضم المركز اللوجستي الجديد مختبراً لابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة، محققاً معدل نجاح يصل إلى 93% عبر أكثر من 500 اختبار. وقد تمكّن حتى الآن من تقليص أزمنة إنجاز العمليات بنسبة 59%.

كما أن المركز مجهز بأحدث معدات اختبار الشحنات، وأنظمة طباعة ثلاثية الأبعاد، وأدوات تقييم بيئة العمل، بهدف تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتميز في خدمة العملاء. ويتميز المركز اللوجستي الجديد بعمليات قائمة على التحليلات لترشيد الاستهلاك، إذ يعكس ذلك التزام أمازون بترسيخ ممارسات الاستدامة في جميع عملياتها مع توسيع حضورها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال قدرتها على استيعاب ما يصل إلى 8 ملايين وحدة، تعمل المنشأة الجديدة، على تمكين شركاء البيع من توسيع نطاق أعمالهم عبر الإنترنت والوصول إلى قاعدة أوسع من ملايين العملاء.

وتم تخصيص ما يقرب من نصف مساحة المركز اللوجستي للشركات المحلية والبائعين الذين يستخدمون خدمة "الشحن من قبل أمازون"(FBA)، ما يمكنهم الاستفادة من خدمات أمازون للتخزين والفرز والتعبئة والشحن.

ويضم المركز اللوجستي، الذي يعمل على مدار الساعة، منتجات من أكثر من 30 فئة، بما في ذلك المستلزمات المنزلية، وأدوات المطبخ، والمواد الغذائية، والتجميل، والإلكترونيات، ما يضمن التوصيل السريع للمنتجات الأكثر احتياجاً وطلباً من قبل العملاء.



