تعاون بين «دائرة الاقتصاد والسياحة» و«غرفة دبي» و«بلاج آند بلاي» لدعم الشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي عن تعاونهما مع شركة «بلاج آند بلاي» العالمية في مجال الابتكار، لإطلاق أحد برامج المسرعات الرائدة لتمكين الشركات الناشئة من النمو.

وبدأ البرنامج، الذي يمتد على مدار ثلاثة أشهر، في استقبال طلبات الشركات الناشئة الطموحة التي أصبحت تحقق إيرادات، وتسعى إلى التوسع، حيث تتيح هذه المبادرة لهذه الفئة من الشركات إمكانية الانضمام إلى منظومة الابتكار لدبي، لتوفّر منصةً لها للتواصل مع أبرز المؤسسات العالمية وتحقيق النمو في المنطقة.

وتركّز الدفعة الأولى من البرنامج على الشركات العاملة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاتصالات والحلول الرقمية، والتكنولوجيا المالية، باعتبارها قطاعات محورية ضمن مسيرة دبي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي، وهو ما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033.

وستستقطب المبادرة مجموعة من الشركات الناشئة وكذلك المؤسسات الكبرى، مثل دي إتش إل، ودو، وفيزا، لتسهم في تمكين الشراكات الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز الابتكار والنجاح التجاري. وسيحظى رواد الأعمال المشاركون بفرصٍ للتواصل المباشر مع كبرى الشركات، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الإرشاد والتدريب المتخصّصة، إلى جانب فرص دخول الأسواق والتعرّف إلى المستثمرين.

كما ستتلقى الشركات الناشئة المختارة دعماً يضمن لها الاستفادة من منظومة الابتكار في دبي والتوسع فيها، أما المؤسسات الكبرى فسيكون أمامها فرصة الوصول المبكر إلى أحدث التقنيات الناشئة، إلى جانب الاستفادة من فرص التعاون مع شركات واعدة لأداءٍ دورٍ فاعل في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للقطاعات المستقبلية. وبالاعتماد على المنهجية المبتكرة التي تدعمها شركة «بلاج آند بلاي»، يقدم المسرّع مجموعة من المزايا الرئيسية.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن إطلاق المسرّع الجديد بالتعاون مع «بلاج آند بلاي» يعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، ويمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة الابتكار في دبي.

ومن جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن هذه المبادرة تجسّد التزام دبي بريادة المرحلة المقبلة من التحوّل الاقتصادي عبر ربط روّاد الأعمال المبتكرين بفرص تجارية واعدة، وتهدف إلى تمكين الشركات الناشئة الطموحة من إحداث تأثير طويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية الداعمة لنمو الإمارة المستقبلي.

ومن ناحيته، قال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلاج آند بلاي»، إنهم ومن خلال هذه الشراكة، يعملون على تطوير برنامج رائد عالمي المستوى يوفّر لرواد الأعمال فرصاً تجارية حقيقية، إلى جانب الإرشاد والدعم الاستثماري اللازم للتوسع.