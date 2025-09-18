الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة عجمان» تناقش نتائج ومستجدات مشاريع وخدمات 2025

«غرفة عجمان» تناقش نتائج ومستجدات مشاريع وخدمات 2025
18 سبتمبر 2025 19:12


أكد مجلس إدارة غرفة عجمان، ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز المشاركة في البرنامج الوطني «تصفير البيروقراطية الحكومية»، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تُسهم في تنمية حجم الصادرات من المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات المباشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثالث لعام 2025 الذي عقد أمس في مركز ثرا لريادة الأعمال برئاسة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان
وأكد عبدالله المويجعي حرص غرفة عجمان على تحديث خدماتها وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى رفع القدرات التنافسية للإمارة، وجذب الاستثمارات، واستكشاف أسواق جديدة لمنتجات عجمان، بما يسهم في توسيع نطاق التجارة وتعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر لقيم شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، والتي شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً تجاوز 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وما بلغته قيم شهادات المنشأ الصادرة في عجمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 21.6 مليار درهم.
واطلع الحضور على تقرير لقاءات مجموعات الأعمال التابعة لغرفة عجمان في مختلف القطاعات الاقتصادية، والهادفة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين أعضاء غرفة عجمان من ذوي الاختصاص، وتوطيد التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتطوير القطاعات، والعمل على رصد التحديات وتقديم الحلول العملية لمعالجتها وتوفير منصة مستدامة تسهم في دعم وتنمية الاستثمارات وتعزيز استمرارية نمو الأعمال، بحيث تشكل مجموعات الأعمال أداة إستراتيجية وشريكاً فاعلاً مع الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق أهداف ورؤية عجمان 2030.
وناقش الحضور جهود غرفة عجمان في مجال «الفرانشايز» والتعاون مع اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في الإمارة، بما يضمن توحيد الجهود لدعم رواد الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لتعزيز نمو المشاريع، وتوسيع فرص الامتياز التجاري.
واستعرض الاجتماع تقرير المركز المالي للغرفة منذ بداية العام، واطلع الحضور على تقرير الأداء الاستراتيجي وسير العمل على المشاريع الاستراتيجية، حيث أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالنتائج الإيجابية وبالتقدم والتميز المحقق في المشاريع والخدمات.

المصدر: وام
