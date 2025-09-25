الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

عمار بن حميد: الصناعة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة

عمار بن حميد خلال الزيارة (وام)
26 سبتمبر 2025 01:20

عجمان (وام)

أكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ الصناعة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً سموه إلى أنّ حكومة عجمان تحرص على ترسيخ مكانة الإمارة كبيئة حاضنة للمشاريع الصناعية المتقدمة، وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته بالناتج المحلي.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، مجموعة الحرمين في منطقة عجمان الصناعية، حيث اطّلع على سير عمليات الإنتاج، وخطط التوسعة، ومراحل التصنيع والتغليف، واستمع إلى شرح مفصل من إدارة المجموعة حول التصدير، ومعايير الجودة.
وأعرب سمو ولي عهد عجمان، عن تقديره للتطور الذي حققته مجموعة الحرمين، باعتبارها من أوائل المؤسسات الصناعية التي نشأت في عجمان بثمانينيات القرن الماضي.
وقال سموه، إنّ عجمان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تمضي بتطوير بيئة اقتصادية محفزة جاذبة للمستثمرين وروّاد الأعمال.

