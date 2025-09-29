الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مجلس قيادات «مالية عجمان» يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025

مجلس قيادات «مالية عجمان» يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025
29 سبتمبر 2025 19:17

عجمان (الاتحاد)
عقدت دائرة المالية في عجمان اجتماع مجلس قياداتها الدوري الثالث لعام 2025 برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس الدائرة، وحضور مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، وعدد من مدراء الإدارات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الأداء المالي وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة في الإمارة.

أخبار ذات صلة
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات

وتضمن جدول الأعمال مناقشة توصيات الاجتماع السابق، ومتابعة تطورات المشاريع حتى الربع الثاني، واستعراض التوجُّهات الاستراتيجية وخطط التطوير للمرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق رؤية الإمارة في بناء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة تعزز تنافسية عجمان محلياً وعالمياً، كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في مجال المخاطر وتطبيق خطة التدقيق الداخلي للعام الجاري، فضلاً عن استعراض الأداء المالي لموازنة النفقات للربع الثاني 2025 والإطار الاستراتيجي المعتمد للدائرة.
واستعرض الاجتماع إنجازات الدائرة، حيث تسلّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عدداً من دروع الجوائز العالمية، تقديراً لدعمه المستمر لمسيرة الميُّز المؤسسي والابتكار الحكومي على مستوى الإمارة.
وكانت الدائرة قد حققت خلال الفترة الماضية إنجازات نوعية بحصولها على جائزة أفضل فريق عمل مشروع ضمن جوائز أفضل الأعمال البريطانية عن مشروع «نظام موارد - السحابي»، الذي يُعد منصة متكاملة لدعم الجهات الحكومية في المجالات المالية والموارد البشرية والمشتريات.
كما حازت الجائزة الذهبية لأفضل موقع إلكتروني من جوائز التميّز العالمي عن مشروع «منصة توريد» المخصّصة لتسجيل وتأهيل الموردين، بما يعزّز كفاءة وشفافية عمليات الشراء الحكومية.
وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن اعتزازه بهذه الإنجازات، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود الارتقاء بالعمل المؤسسي وفق أفضل المعايير العالمية.
 وقال: نفخر بما تحققه دائرة المالية من إنجازات تعكس التزامها الراسخ بالتميّز والابتكار، ونحن حريصون على مواصلة دعم هذه الجهود لضمان تحقيق أفضل الممارسات المالية والإدارية، وتعزيز مكانة عجمان كمركز رائد في الأداء المالي الحكومي المستدام.من جانبه، قال مروان آل علي: يعدّ اجتماع مجلس القيادات محطة محورية لمتابعة المشاريع، وتقييم الأداء المالي، وتعزيز الحوكمة، وهو يترجم حرصنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة، مشيراً إلى التزام الدائرة برؤية القيادة الرشيدة في تبنّي أحدث الحلول الرقمية الداعمة للتحول الذكي من أجل بناء حكومة رشيقة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة في عجمان.
ونوّه إلى أن الإنجازات التي حققتها الدائرة تعكس جهود فرق العمل المبدعة في الدائرة وتفانيهم في العمل بروح الفريق الواحد والتعاون، لتحقيق تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر تميُّزاً وابتكاراً.
وتواصل دائرة المالية في عجمان تبنّي أفضل الممارسات المعتمدة في المجال المالي كجزء من سعيها الدائم لتوفير خدمات استباقية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، ما يرسخ مكانة الإمارة الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.

آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©