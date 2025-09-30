«الإمارات للفرانشايز» تشارك بجناح وطني في «المعرض الدولي للوكالات التجارية»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرصها على توسيع حضورها على الساحة الدولية وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الامتياز التجاري، أعلنت رابطة الإمارات للفرانشايز عن تنظيم جناح دولة الإمارات ضمن مشاركتها في المعرض الثالث والعشرين للامتياز والوكالات التجارية، الذي تستضيفه العاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2025، تحت شعار «كن امتيازي».

وتمثّل الرابطة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي، من خلال تنظيمها لجناح وطني متكامل يشهد مشاركة واسعة لعدد من ممثلي الغرف التجارية الإماراتية، وعدد 14 من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب جهات داعمة لرواد الأعمال مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغيرهم، وهو ما يشير إلى الاهتمام الكبير بتطوير منظومة الفرانشايز الوطنية في الدولة وتضافر الجهود المؤسسية من أجل تعزيز حضورها إقليمياً ودولياً.

وفي هذا السياق، قالت نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز: إن المشاركة في هذا المعرض الدولي تُمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في قطاع الفرانشايز، مؤكدة دعم غرفة أبوظبي لجهود الرابطة في تمكين نموذج الامتياز التجاري، باعتباره نظاماً اقتصادياً متكاملاً يساهم في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتمكين الأفراد من الانطلاق في مشروعات تحمل نسب نجاح أعلى من المشاريع المستقلة. لذلك نرى اليوم سلاسل مطاعم ومراكز خدمات ومتاجر تجزئة تحولت من فكرة محلية إلى علامات عالمية بفضل هذا النظام.

استراتيجية الرابطة

وأكدت التميمي أن دولة الإمارات، وفي مقدمتها إمارة أبوظبي، أصبحت وجهة عالمية لهذا القطاع، تعيد صياغة قواعده وفق رؤى مبتكرة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، حيث شهد قطاع الامتياز التجاري في الدولة نمواً متسارعاً خلال العقد الأخير، وتشير التقديرات الحديثة إلى وجود أكثر من 600 شركة مانحة وما يزيد على 2000 علامة ممنوحة تعمل بنظام الامتياز، بإيرادات تجاوزت 100 مليار درهم، مع معدل نمو سنوي يُقدّر بنحو 15%، هذه الأرقام لا تعكس فقط ديناميكية القطاع، بل تترجم أيضاً الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة، التي جعلت من التنويع الاقتصادي وتمكين ريادة الأعمال ركائز أساسية لمسيرتها التنموية.

وأشارت رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز إلى أن تنظيم جناح دولة الإمارات في معرض الفرانشايز التركي، يأتي ضمن استراتيجية الرابطة الرامية إلى دعم نمو قطاع الامتياز التجاري المحلي وتمكينه على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال نشر ثقافة الفرانشايز وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الفعاليات الدولية المتخصصة، كما تهدف الرابطة إلى تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة وواعدة، واستعراض تميزها أمام جمهور عالمي من المستثمرين، وصنّاع ومحترفي الامتياز، وفتح آفاق لبناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

الأسواق التركية

وتسعى الرابطة عبر مشاركتها في المعرض الدولي «كن إمتيازي 2025» إلى تعزيز حضورها في الأسواق التركية، حيث لا يزال انتشار العلامات الإماراتية عبر الامتياز التجاري محدوداً نسبياً، ووفقاً لبيانات عام 2023، تعمل نحو 600 شركة إماراتية في تركيا، يتركّز معظم نشاطها في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتمويل والطاقة والعقارات، أكثر من قطاع الامتياز التجاري الاستهلاكي. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق الإماراتي حضوراً متنامياً للعلامات التركية في قطاعات متنوعة تشمل المطاعم والمقاهي والأزياء والمنتجات الاستهلاكية وغيرها، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ويتزامن انعقاد المعرض مع نمو لافت يشهده قطاع الامتياز في تركيا، حيث بلغ حجم السوق نحو 50 مليار دولار في عام 2023 مع توقعات بتجاوزه 55 مليار دولار في 2024، ويضم أكثر من 3700 علامة تجارية و66 ألف منفذ امتياز، ويوفر ما يزيد على 300 ألف فرصة عمل، تتركز أنشطتها في قطاعات الأزياء وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات وبعض الصناعات.