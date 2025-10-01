تجمّع الإمارات للغذاء ومعهد الصناعات الغذائية يوقعان شراكة لإنشاء مركز معرفة في دبي



دبي (الاتحاد)

أعلن «تجمع الإمارات للغذاء» عن إطلاق مركز معرفة في دبي بالشراكة مع «معهد الصناعات الغذائية» في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز قدرات الكفاءات المواطنة لقيادة مستقبل قطاع الصناعات الغذائية في الدولة وضمان استدامة الأمن الغذائي ورفع تنافسية القطاع عالمياً.

ووقّع الجانبان اتفاقية شراكة استراتيجية على هامش فعاليات منتدى مستقبل الغذاء 2025، الذي استضافته دبي مؤخراً برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، لإطلاق المركز الذي سيشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة تجمّع الإمارات للغذاء، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وإبراهيم العقيلي الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية. وسيعمل المركز على تطوير مناهج تدريبية حديثة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تبادل خبراء، ودعم البحث والتطوير في مجالات مثل التصنيع الذكي، وسلامة الأغذية، وتقنيات التغليف، والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتأهيل قدرات الكفاءات المواطنة لقيادة مستقبل القطاع وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال صالح لوتاه: «يأتي إطلاق مركز المعرفة التابع لتجمّع الإمارات للغذاء في وقت غاية الأهمية لدعم الجهود الوطنية لتعزيز استدامة الأمن الغذائي من خلال المساهمة في بناء الكفاءات المواطنة وتعزيز قدراتها لقيادة مستقبل قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051». وأضاف رئيس مجلس إدارة تجمّع الإمارات للغذاء: «يسعدنا توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع معهد الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية على هامش فعاليات منتدى مستقبل الغذاء، والتي تمثّل نموذجاً للتعاون بين البلدين الشقيقين في كافة القطاعات، ومنها مجال الأمن الغذائي، حيث نتطلع لتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال».

وأوضح لوتاه أن المركز سيشكّل منصة تعاونية تربط بين الأبحاث والصناعة والجهات التنظيمية، لتسريع الابتكار وتطوير المواهب ضمن الأنظمة الغذائية، وسيصبح ركيزة للمعلومات وواجهة عامة لاستعراض إنجازات الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

من جهته قال إبراهيم العقيلي، الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية: «تمثل الشراكة مع تجمّع الإمارات للغذاء خطوة استراتيجية نحو بناء جيل مؤهل يقود قطاع الصناعات الغذائية نحو الابتكار والاستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الأمن الغذائي الإماراتية».

يذكر أن وزارة الاقتصاد والسياحة أسست تجمّع الإمارات للغذاء ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ليصبح أول منصة مكرّسة لتوحيد الأطراف المعنية في الدولة عبر سلسلة القيمة ككل. وتفاعل التجمّع منذ إطلاقه مع أكثر من 700 شريك يضمون ما يزيد على 500 شركة، وحدد أهدافاً لتنمية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 30 إلى 40 مليار درهم بحلول 2028، ورفع قيمة تجارة الأغذية من 25 إلى 40 مليار درهم، وتوليد حوالي 20 ألف وظيفة جديدة، ما يرسّخ مكانة الإمارات كمركز للابتكار الغذائي العالمي.