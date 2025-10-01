الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول البلقان

1 أكتوبر 2025 23:27

 
أبوظبي (الاتحاد)
بحث مسؤولو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع وفد رفيع المستوى من رؤساء غرف التجارة بمنطقة البلقان فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في القطاع الخاص من الجانبين.
وذكرت الغرفة في بيان صادر اليوم، أن الجانبين اتفقا خلال زيارة الوفد على أهمية العمل المشترك لفتح أسواق جديدة، وتطوير مشاريع مستقبلية تخدم المصالح المتبادلة وتدعم مسيرة النمو المستدام وذلك بحضور علي محمد المرزوقي مدير عام غرفة أبوظبي وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية وممثلي القطاع الخاص فيما ضم الوفد الزائر رؤساء غرف التجارة من كل من ألبانيا، صربيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، الجبل الأسود، شمال مقدونيا إلى جانب منتدى الاستثمار لغرف غرب البلقان (WB6 CIF). 
وقال المرزوقي، إن اللقاء يجسد حرص إمارة أبوظبي على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن أبوظبي باتت مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومقصداً رئيسياً للشركات ورواد الأعمال، وأن التعاون مع دول البلقان يأتي في إطار رؤية الإمارة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزا رائدا للأعمال.
وأكد أن اقتصاد أبوظبي يتميز بمرونته وتنوعه وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارة نجحت في بناء بيئة أعمال تنافسية عالمية المستوى تقوم على أسس الاستدامة والابتكار والانفتاح على الشراكات الدولية. وأضاف، أن أسواق دول البلقان تعد وجهة واعدة لتوسيع الصادرات الإماراتية وتنويعها، بما يفتح أمام الشركات الوطنية فرصاً أكبر للانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين في أوروبا، لافتا إلى أن غرفة أبوظبي تضطلع بدور استراتيجي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال تمثيل القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية، إلى جانب العمل على فتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
من جانبها، أشارت فالنتينا ماركو، رئيسة مجلس العمل الألباني في أبوظبي رئيسة وفد غرف التجارة لدول البلقان إلى أن زيارة الوفد تمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من التعاون مع غرفة أبوظبي، مؤكدةً أن دول البلقان ترى في أبوظبي شريكاً استراتيجياً ووجهة استثمارية رائدة وجاذبة. 

 

