«العالمية القابضة» تستثمر مليار دولار في «سمان كابيتال» الهندية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة «سمان كابيتال ليميتد»، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، بقيمة مليار دولار (ما يعادل 8,850 كرور روبية هندية).



وتُعد شركة «سمان كابيتال ليميتد»، من كبرى شركات التمويل غير المصرفي في الهند، حيث تركّز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري.

وتدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً منتشرة في أكثر من 150 مدينة وبلدة هندية، ويعمل لديها أكثر من 4,430 موظفاً، ما يعزّز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز الشمول المالي.

ويعكس استثمار الشركة العالمية القابضة البالغة قيمته مليار دولار ثقتها الكبيرة في الإمكانات القوية، التي يتميّز بها القطاع المالي في الهند على المدى البعيد، كما يعزّز التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال، وتسريع تقديم حلول الائتمان المبتكرة، ودعم النمو والشمول المالي.



وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تشكل الهند سوقاً استراتيجية محورية بالنسبة لنا، لما تتميّز به من أُسس وإمكانات واعدة للنمو على المدى البعيد. وقد أثبتت شركة سمان كابيتال مكانتها الرائدة ودورها الحيوي في تمكين الأفراد من تملّك المنازل ودعم الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء الهند. ومن خلال هذا الاستثمار البالغة قيمته مليار دولار، نؤكد التزامنا بدعم المرحلة المقبلة في مسيرة نمو الشركة، ويشمل ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين حلول الإقراض والائتمان، وتعزيز مساهمتنا في تطوير المنظومة المالية الهندية».

من جهته، قال جاجان بانجا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «سمان كابيتال»: «ارتكزت رحلة سمان كابيتال على ركائز مهمة مثل المرونة والقدرة على التكيّف وتحقيق القيمة لكافة أصحاب المصلحة. وبانضمامنا إلى مجموعة الشركة العالمية القابضة، ندخل مرحلة جديدة وحافلة بالفرص. ويسرنا أن نتعاون معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة، ونتطلع إلى تسريع وتيرة النمو مستندين إلى كفاءة فريقنا وخبراته الواسعة».

ويُسهم هذا الاستثمار بقيمة مليار دولار في تعزيز المحفظة الاستثمارية الدولية للشركة العالمية القابضة وترسيخ حضورها في واحدة من أكثر الأسواق المالية حيوية وديناميكية على مستوى العالم.

يُذكر أن الصفقة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، بما في ذلك البنك الاحتياطي الهندي وهيئة المنافسة الهندية، بالإضافة إلى استيفاء الشروط والإجراءات المعمول بها.