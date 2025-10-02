الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«العالمية القابضة» تستثمر مليار دولار في «سمان كابيتال» الهندية

«العالمية القابضة» تستثمر مليار دولار في «سمان كابيتال» الهندية
2 أكتوبر 2025 18:58

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة، توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة «سمان كابيتال ليميتد»، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، بقيمة مليار دولار (ما يعادل 8,850 كرور روبية هندية).


وتُعد شركة «سمان كابيتال ليميتد»، من كبرى شركات التمويل غير المصرفي في الهند، حيث تركّز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري.
وتدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً منتشرة في أكثر من 150 مدينة وبلدة هندية، ويعمل لديها أكثر من 4,430 موظفاً، ما يعزّز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز الشمول المالي.
ويعكس استثمار الشركة العالمية القابضة البالغة قيمته مليار دولار ثقتها الكبيرة في الإمكانات القوية، التي يتميّز بها القطاع المالي في الهند على المدى البعيد، كما يعزّز التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال، وتسريع تقديم حلول الائتمان المبتكرة، ودعم النمو والشمول المالي.


وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تشكل الهند سوقاً استراتيجية محورية بالنسبة لنا، لما تتميّز به من أُسس وإمكانات واعدة للنمو على المدى البعيد. وقد أثبتت شركة سمان كابيتال مكانتها الرائدة ودورها الحيوي في تمكين الأفراد من تملّك المنازل ودعم الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء الهند. ومن خلال هذا الاستثمار البالغة قيمته مليار دولار، نؤكد التزامنا بدعم المرحلة المقبلة في مسيرة نمو الشركة، ويشمل ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين حلول الإقراض والائتمان، وتعزيز مساهمتنا في تطوير المنظومة المالية الهندية».

من جهته، قال جاجان بانجا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «سمان كابيتال»: «ارتكزت رحلة سمان كابيتال على ركائز مهمة مثل المرونة والقدرة على التكيّف وتحقيق القيمة لكافة أصحاب المصلحة. وبانضمامنا إلى مجموعة الشركة العالمية القابضة، ندخل مرحلة جديدة وحافلة بالفرص. ويسرنا أن نتعاون معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة، ونتطلع إلى تسريع وتيرة النمو مستندين إلى كفاءة فريقنا وخبراته الواسعة».
ويُسهم هذا الاستثمار بقيمة مليار دولار في تعزيز المحفظة الاستثمارية الدولية للشركة العالمية القابضة وترسيخ حضورها في واحدة من أكثر الأسواق المالية حيوية وديناميكية على مستوى العالم.
يُذكر أن الصفقة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، بما في ذلك البنك الاحتياطي الهندي وهيئة المنافسة الهندية، بالإضافة إلى استيفاء الشروط والإجراءات المعمول بها.

العالمية القابضة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©