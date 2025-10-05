"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، ضمن مختبر الذكاء الاصطناعي الذي نظمته بجناح دولة الإمارات في المعرض المصاحب لأعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" المنعقد في مونتريال، عدداً من المشاريع المبتكرة مدعمة بتتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز الكفاءة التشغيلية للهيئة.



جرى إطلاق المشاريع بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء وفد الدولة المشارك في أعمال الجمعية العمومية للإيكاو.



تهدف هذه المشاريع إلى تطوير منصات ذكاء اصطناعي متخصصة لدعم مختلف المجالات داخل الهيئة، منها مساعد ذكاء اصطناعي عام لدعم موظفي الهيئة، ومساعد افتراضي متخصص بمعلومات الملاحة الجوية لدعم الطيارين والمتخصصين، ومساعد ذكي لتسهيل تطبيق أنظمة الموارد البشرية واستقطاب المواهب، إلى جانب منصة للامتثال الدولي للمتطلبات المتعلقة بالسلامة الجوية.



وتضمنت المشاريع أيضاً إعداد أوراق عمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنصة ذكية تفاعلية لمتابعة الحضور والتكامل مع الأنظمة الداخلية، وأدوات ذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني بطريقة آمنة وفعّالة.



تعكس هذه المبادرات التزام الهيئة بالابتكار والتحول الرقمي وتوفير بيئة عمل حاضنة لتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الرقمية في قطاع الطيران المدني، بما يعزز تجربة جميع الأطراف المعنية ويدعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير البنية التحتية والخدمات الجوية.