«دبي المالي العالمي»: «الادخار في مكان العمل» تتجاوز مليار دولار من الأصول المُدارة



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي أن خطته الادخارية المبتكرة للموظفين، «خطة صندوق الادخار في مكان العمل DEWS»، تجاوزت مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

وأُطلقت الخطة في فبراير 2020، كأول مبادرة من نوعها في المنطقة، ومثّلت خطوة تحويلية من قبل مركز دبي المالي العالمي، لتحديث آليات إدارة مكافآت نهاية الخدمة.

ومن خلال استبدال نظام المكافأة التقليدية بخطة ادخارية مُمَوَّلة بالكامل تخضع لإدارة مهنية، قدّم المركز نموذجاً جديداً يركّز على الشفافية والاستدامة والضمان المالي طويل الأجل للموظفين، مع تمكين أصحاب العمل من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال مزايا القوى العاملة.

وحظيت الخطة منذ انطلاقها بمشاركة كبيرة من مجتمع مركز دبي المالي العالمي، وتم توسيع نطاقها لاحقاً ليشمل الموظفين الوافدين في 61 جهة حكومية تابعة لحكومة دبي، وحتى اليوم انضم 2726 صاحب عمل إلى الخطة مع تسجيل نحو 74,323 موظفاً سيستفيدون من منهجية ادخار آمنة ومنظمة، وإمكانية تنمية مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم من خلال مجموعة من الخيارات الاستثمارية.

يعكس النمو السريع للخطة وتجاوزها مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة مستويات عالية من الثقة من قبل أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، فضلاً عن الإطار التنظيمي القوي لمركز دبي المالي العالمي ومعايير الحوكمة العالمية التي يتبناها. وإلى جانب الأصول الخاضعة للإدارة البالغة مليار دولار، تجاوزت قيمة المدفوعات للمشاركين السابقين 340 مليون دولار إضافية.

وقال معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار للموظفين في إمارة دبي أن الإنجاز غير المسبوق لصندوق الادخار في مكان العمل يؤكد التزام وحرص حكومة دبي على توفير فرص استثمارية جديدة للأفراد والشركات والمؤسسات، عبر مبادرات رائدة تضمن مستقبلاً أفضل لمجتمع دبي من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

بدوره، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة مليار دولار في غضون خمس سنوات فقط إنجاز استثنائي لخطة صندوق الادخار في مكان العمل، التي وفّرت منظومة أمان مالي لمستقبل نحو 75 ألف موظف، وعزّزت قدرة دبي ومركز دبي المالي العالمي على استقطاب والاحتفاظ بأفضل المواهب العالمية للعمل في الشركات العاملة ضمن المركز والجهات الحكومية.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن تجاوز الأصول المدارة مليار دولار يُعد انعكاساً للثقة التي يُوليها أصحاب العمل والموظفون لخطة صندوق الادخار في مكان العمل، والدور المحوري لمركز دبي المالي العالمي في تعزيز المبادرات الرائدة التي تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33.