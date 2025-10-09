«الاتحاد للطيران» تُطلق رحلات يومية جديدة تربط أبوظبي بأديس أبابا

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الاتحاد للطيران، بإطلاق رحلاتها اليومية الجديدة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتربط مطار زايد الدولي بمطار أديس أبابا الدولي في خطوة تُعزز شبكة الاتحاد العالمية المتنامية وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية بإشغال كامل في الاتجاهين، في مؤشر واضح على الطلب المتنامي على السفر بين العاصمتين أبوظبي وأديس أبابا.

وتمثل هذه الخدمة الانطلاقة الأولى للاتحاد للطيران في إثيوبيا، ما يعزز مكانة أبوظبي كأحد أسرع مراكز الطيران نمواً على مستوى العالم.

ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع بدء تفعيل اتفاقية التعاون المشترك التاريخية بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من العام الجاري، لتعزيز التعاون بين الناقلين الوطنيين وتوسيع خيارات السفر السلس بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وبموجب اتفاقية التعاون المشترك الجديدة، ستعمل كل من الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية على تنسيق الجداول وتطوير المسارات المشتركة، بما يتيح للضيوف خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر راحة وسلاسة، ويُسهم في تعزيز روابط التجارة والسياحة والتبادل الثقافي بين المنطقتين.

كما تمهّد الاتفاقية الطريق لتعاون أوسع في مجالات متعددة تشمل برامج الولاء، والتدريب، والشحن الجوي، بما يؤكد التزام الناقلتين المشترك بتقديم تجربة سفر أكثر تكاملاً واتصالاً على مستوى العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يمثل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى أديس أبابا جسراً يربط بين منطقتين تشهدان نمواً متسارعاً في الروابط والتبادلات الاقتصادية، كما يشكل هذا الإطلاق البداية الرسمية لمشروعنا المشترك التاريخي مع الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي شراكة ستُعيد تعريف مفهوم الربط الجوي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، معاً، نعمل على خلق مزيد من الفرص في مجالات التجارة والسياحة والتعاون، مع توفير وصول أوسع لضيوفنا عبر مركزينا في أبوظبي وأديس أبابا.

من خلال اتفاقية المشروع المشترك، أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد الوصول إلى أكثر من 55 وجهة في 33 دولة أفريقية عبر مركز الخطوط الإثيوبية في أديس أبابا، بينما يستفيد عملاء الخطوط الإثيوبية من وصول مباشر وميسر إلى أكثر من 20 وجهة في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط عبر مركز الاتحاد في أبوظبي.