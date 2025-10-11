الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إي آند» و«أوبن إنوفيشن» تصدران تقريراً حول تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي

11 أكتوبر 2025 16:05

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، بالتعاون مع شركة «أوبن إنوفيشن» المتخصّصة في حلول الذكاء الاصطناعي، عن إصدار تقريرٍ مشتركٍ بعنوان «تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي: خريطة طريق استراتيجية للمستقبل».
 ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لكيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تشكيل العمليات التشغيلية للشركات، كما يستعرض خريطة طريق عملية تمكّن المؤسسات من تسخير إمكاناته التحويلية.
يسلّط التقرير الضوء على الأسس التكنولوجية ومتطلبات الأمن والامتثال ونماذج النشر وآفاق الذكاء الاصطناعي التوليدي المستقبلية، إضافةً إلى تقديم إرشادات عملية للتبنّي الناجح. 
ويؤكد أن النجاح لا يعتمد فقط على البنية التحتية المناسبة وأطر الحوكمة الفعّالة، بل يتطلب أيضاً الاستثمار في الكفاءات والثقافة المؤسسية والابتكار المسؤول، ويوضّح التقرير أيضاً في أي الحالات ينصح باستخدام النشر المحلي أو السحابي أو الهجين، وكيفية اختيار المسرّعات المناسبة لمعالجة مهام العمل الحساسة من حيث زمن الاستجابة وسرعة المعالجة.

غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة

وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لتكنولوجيا المعلومات في «إي آند الإمارات»: «يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي محوراً أساسياً في رحلة التحوّل التي نخوضها في شركة «إي آند الإمارات»، فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في شبكاتنا وخدماتنا ونقاط التواصل مع العملاء، يمكننا تحقيق قيمة ملموسة لأعمالنا والحفاظ على التزامنا الجوهري بمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول كجزءٍ من نهجنا، يعكس هذا التقرير، الذي نقدمه بالتعاون مع «أوبن إنوفيشن»، استراتيجيتنا والتزامنا بقيادة تحوّلنا لنصبح شركة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ترتكز على الثقة والمرونة والابتكار».
وأضاف ابن شكر: «يتضمن التقرير شواهد من تطبيقاتنا الواقعية، بدءاً من البنية التحتية السيادية متعددة وحدات المعالجة الرسومية، ومنصة حوكمة الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى نتائج أكثر من 1100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، والتي شملت انخفاضاً في عدد حوادث الشبكة وتقليص أوقات إصلاح الأعطال وبرامج موجهة لتطوير مهارات موظفينا. كما يستعرض التقرير أمثلة من قطاعات متعددة مثل الرعاية الصحية والتمويل والصناعة والسيارات والتجزئة والإعلام والتعليم والطاقة، توضّح كيفية تكييف أنماط النجاح المثبتة مع بيئات تشغيل مختلفة».
من جهته، قال الدكتور عابد بن عيشوش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسِّس لشركة «أوبن إنوفيشن»: «يوفر هذا التقرير المشترك للمؤسسات خريطة طريق عملية لتبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق قيمة ملموسة عبر الجمع بين الخبرة الكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال والرؤية الاستراتيجية المستقبلية، مع معالجة التحديات الأساسية المتعلقة بالحوكمة والسيادة والمهارات تجسّد شراكتنا مع «إي آند الإمارات» كيف يمكن لشركات الاتصالات أن تتصدر جهود تبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتوسع».
يتماشى هذا التقرير مع استراتيجية «إي آند الإمارات» في أن تكون شركة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقوم على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف طبقات العمليات والخدمات لديها، لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة وتفعيل العمليات الذاتية وتقديم تجارب فائقة التخصيص للعملاء، فضلاً عن تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتعتمد هذه الاستراتيجية على بنية سيادية متعددة السُحب ومراكز ذكاء اصطناعي متعددة وحدات المعالجة الرسومية، إلى جانب نماذج لغوية كبيرة وأُطر حوكمة قوية، ومبادرات مثل «Citizen X» وأكاديمية الذكاء الاصطناعي وبرنامج الذكاء الاصطناعي أولاً.

