المؤتمرالدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة يسلّط الضوء على الرقمنة والاستدامة

هاينان (الاتحاد)

واصل المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة فعاليات دورته الـ11 في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض بمقاطعة هاينان الصينية، حيث ركّز جدول أعمال اليوم الثاني على دور الرقمنة والاستدامة في مستقبل المناطق الحرة وآليات تطوير دور هذه المناطق باعتبارها بوابات تجارية استراتيجية.وشهد اليوم الثاني سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل التي تطرَّقت إلى مجموعة من المواضيع الاستراتيجية والمحورية لمستقبل المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم، أبرزها رقمنة الممرات التجارية، وتأثير الحد الأدنى العالمي للضريبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودور التحول الرقمي والبنية الأساسية متعددة الوسائط والخدمات اللوجستية المستدامة في تمكين المناطق الحرة من البقاء قادرة على المنافسة في اقتصاد عالمي متغيّر ومتجزّئ.

وحظي موضوع الاستدامة بمساحة كبيرة ضمن جدول الأعمال، حيث ركزت النقاشات حول تحقيق صافي انبعاثات صفري من خلال الطاقة المتجددة، ونماذج الاقتصاد الدائري، وأُطر التمويل الأخضر، حيث أكد المشاركون أن إزالة الكربون ليست مجرد ضرورة مناخية، بل ميزة تنافسية للجيل القادم من المناطق الحرة.

وشهدت الجلسات الموازية اجتماع المناطق الاقتصادية الخاصة لدول البريكس، الذي سلّط الضوء على التعاون بين بلدان الجنوب والتكامل القائم على الابتكار فيما بينها، بالإضافة إلى جلسات برنامج القيادة التنفيذية الذي استعرض تطور المناطق الذكية والخضراء المجهزة تكنولوجياً. كما تطرقت نقاشات اليوم إلى كيفية تنويع الأنشطة الاقتصادية للمناطق الحرة، وتشجيع الاستثمارات السياحية، وتطوير أطر عمل جديدة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي بما يتجاوز المؤشرات التقليدية.

ومن أبرز فعاليات اليوم الثاني، افتتاح المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومعهد الصين للإصلاح والتنمية للمعهد الدولي لأبحاث المناطق الحرة، وهو مركز بحثي دولي يُعنى بتعزيز البحث العلمي، والحوارات المتخصصة، وبناء القدرات في قطاع المناطق الحرة حول العالم.

وسيعمل المعهد كمؤسسة مستقلة ومحايدة وغير ربحية على المستوى الدولي، ويوفّر منصة متخصصة تُعنى بالبحث العلمي والاستشارات والتعليم والتعاون الدولي وفق رؤية طموحة تتمثل في أن يُصبح أبرز مركز فكري في مجالات التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي على مستوى العالم.

وستشمل أنشطة المعهد إجراء البحوث والدراسات حول أبرز القضايا الماثلة أمام المناطق الحرة، وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات، وتنظيم الحوارات المتخصصة واللقاءات الدولية، إلى جانب إصدار التقارير الدورية عن واقع القطاع وآفاق تطوره، وتقديم برامج تدريبية واستشارية موجهة للحكومات والهيئات المسؤولة عن المناطق الحرة.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن افتتاح المعهد خطوة محورية في مسيرة تطور المناطق الحرة على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه سيوفر منصة عالمية المستوى للبحث والابتكار كفيلة بتمكين المناطق الحرة من قيادة مسارات النمو المستدام وتعزيز الازدهار الشامل في مختلف اقتصادات العالم، كما سيُسهم بشكلٍ مباشر في دعم رسالة المنظمة العالمية للمناطق الحرة الرامية إلى تطوير المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ أفضل الممارسات في القطاع.

ونوّه الزرعوني إلى أن المعهد سيساعد أعضاء المنظمة على مواكبة التحولات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية، وتبنّي التحول الرقمي، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة والتنافسية من خلال البحث العلمي المعمّق والحوار السياسي البنّاء، وبرامج بناء القدرات، بما يعكس التزام المنظمة بضمان استمرار المناطق الحرة، بوصفها ركيزةً أساسية لتنويع الاقتصادات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية طويلة الأمد لمجتمعات العالم كافة.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين 6 مناطق حرة من 6 دول مختلفة مع خمس مناطق اقتصادية وتقنية في مقاطعة هاينان، بهدف تعزيز التعاون في مجال تدفق البيانات العابر للحدود، وترسيخ مكانة الأطراف الموقِّعة كمراكز رئيسية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وضمّت الجهات الموقعة من جانب المناطق الحرة كلاًّ من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة من صربيا، والمنطقة الحرة في كينيا، ومنطقة لواندا الاقتصادية الخاصة في أنغولا، ومنطقة سانتا فيستا الحرة في الأرجنتين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.

أما من جانب مقاطعة هاينان، فشاركت كل من منطقة هايكو جيانغدونغ الجديدة، وهايكو بارك فولسينغ للإنترنت الصناعي، ومجتمع هاينان للبرمجيات، ومدينة سانيا يازهو باي للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة المبدعين الرقميين في لينغشوي.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار متكامل للتعاون في مجال تدفق البيانات عبر الحدود، من خلال تطوير آليات مشتركة تضمن أمن البيانات ومرونتها، وتسهيل انتقال المعلومات بين الجهات الموقِّعة، بما يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعكس التزامهم بتأسيس قنوات تواصل منتظمة وتبادل أفضل الممارسات في السياسات والتشريعات الرقمية، إلى جانب تمكين الشركات والمؤسسات من الاستفادة من بيئة مرنة وآمنة لتسريع عمليات نقل البيانات، مع ضمان حماية الخصوصية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

وتعليقاً على المذكرة، قال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في «دييز»: «يعتبر توقيع مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية تنسجم مع مساعينا الرامية لترسيخ مكانة إمارة دبي كمحور عالمي للابتكار الرقمي واقتصاد المعرفة. وتعكس هذه الشراكة متعددة الأطراف التزامنا بدعم الأجندة الوطنية للاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة دبي كمركز رائد لتقنيات المستقبل وحلول البيانات الذكية، كما تفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتطوير السياسات واللوائح ذات الصلة، وتمكين الشركات من الاستفادة من بنية تحتية رقمية متقدمة، بما يضمن أعلى معايير حماية البيانات والخصوصية».

يُذكر أن المؤتمر يختتم فعاليته يوم 12 أكتوبر، بعدما استضاف حتى يومه الثاني ما يزيد على 1100 من صنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء المناطق الحرة من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «المناطق الحرة: بوابات الازدهار والتجارة والابتكار المستدام في العالم»، حيث تناول التحديات الملحّة والفرص المتاحة في الوقت الحالي بالنسبة للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتكاملة، مستعرضاً قدرة المناطق الحرة على دعم الرخاء الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الفاعلة، ورفد الاستراتيجيات الوطنية مثل تطوير ميناء التجارة الحرة في الصين.