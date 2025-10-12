الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق خليفة» يطلق منصة «رحلة الأعمال» لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة

«صندوق خليفة» يطلق منصة «رحلة الأعمال» لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة
12 أكتوبر 2025 19:56

دبي (الاتحاد)
 يطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع «رحلة الأعمال»، المنصة الرقمية الموحدة لتمكين الشركات وموفري الخدمات من التواصل والنمو والتوسع، خلال مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس جلوبال 2025».صُممت منصة «رحلة الأعمال» لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، عبر تقديم أدوات متطورة للتمويل والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي ولا يقتصر نطاق المنصة الجديدة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل مزاياها أيضاً الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين، والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ويأتي إطلاق المنصة الرقمية في إطار جهود صندوق خليفة الرامية لتحقيق التحوُّل ضمن منظومة تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، عبر إدماج مجموعةٍ من الخدمات الداعمة في منصةٍ ذكية موحدة، تسهم بخصائصها المتقدمة في دفع عجلة الابتكار، وتسهيل الوصول إلى التمويل وفرص النمو والتوسع، فضلاً عن تحقيق أثرٍ اقتصادي مستدام.
 وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يؤكد إطلاق منصة رحلة الأعمال التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، باعتبارها رافداً حيوياً لاقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونسعى من خلال إطلاق هذه المنصة إلى تقديم خدماتٍ وبرامج متنوّعة، تهدف لتلبية المتطلبات المتفرّدة لكل مشروع، وتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية».
تتيح المنصة الجديدة العديد من المزايا المبتكرة التي تساهم في تطوير كفاءة وقدرات مزودي الخدمات، وتمكينهم من إدارة عمليات الإدراج ومعالجة الطلبات عبر برامج ذكية وتحليلات متقدمة تعتمد على البيانات.
وتتضمن منصة «رحلة الأعمال» سوقاً رقميةً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتيح الوصول إلى خدمات الدعم المالي وغير المالي ضمن 8 محاور رئيسية، إلى جانب الاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وروبوت مُحادثة يتولى توصية الخدمات وأتمتة مسارات الطلبات، فضلاً عن إدارة الخدمات عبر نظام (Microsoft Dynamics 365 CRM)، ولوحة معلومات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستوى الطلب على الخدمات.

 

