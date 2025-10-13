«النيابة العامة» تطلق «مركز الترجمة الذكي - بيان» وتوقع اتفاقية مع «بريسايت»



دبي (الاتحاد)

أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن إطلاق النسخة التجريبية من «مركز الترجمة الذكي - بيان»، وتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بريسايت» الرائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في الترجمة القضائية على مستوى المنطقة، في تجسيد عملي لرؤية دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة وتعزيز كفاءتها.

ويمثل «بيان» نقلة نوعية في تطوير أدوات العمل القضائي، إذ لا يقتصر دوره على الترجمة الفورية فحسب، بل يعمل كمساعد تحقيق ذكي «كاتب تحقيق مترجم لحظياً» يوثق جلسات الاستجواب أو التحقيق بشكل آلي، ويُصدر محاضر تحقيق ثنائية اللغة خلال دقائق، جاهزة للتوقيع والطباعة.

وبموجب الاتفاقية مع «بريسايت»، سيتم تدريب وتخصيص نموذج لغوي قانوني متطور في مجال الترجمة القضائية، بالاستفادة من خبرات شركة بريسايت «عبر منصتها الذكية» فيتروفيان «وأنظمتها المتقدمة في الاجتماعات المرئية وتحليل البيانات.

وأكد المستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة عامة بمكتب النائب العام للاتحاد، أن إطلاق «بيان» يمثل نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة، موضحاً أن الابتكار في النيابة العامة ينطلق من رؤية إنسانية تجعل التقنية وسيلة للعدالة لا غاية لها، ويجسد التزامها بتسريع مسار التقاضي، وتعزيز الثقة المجتمعية في منظومة قضائية أكثر ذكاءً وشفافية وإنصافاً.

وأضاف أن النسخة التجريبية من «بيان» هي ثمرة عمل تطويري استمر لأكثر من عام داخل النيابة العامة الاتحادية، نتج عن جهود مشتركة بين فرق تقنية وقانونية وطنية، لتقديم نموذج إماراتي رائد في التحول الرقمي للعدالة.

من جانبه، قال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بريسايت»: سعداء بشراكتنا مع النيابة العامة للدولة لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في المنطقة، يُسهم في تمكين منظومة العدالة من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات، وتؤكد هذه المبادرة التزام «بريسايت» بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لدعم جهود التحول الرقمي في الجهات الحكومية في دولة الإمارات، بما يعكس ريادة الدولة في توظيف الابتكار وتطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات الحيوية.