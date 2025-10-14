«دي بي ورلد» توسع أسطولها من المركبات الكهربائية بميناء جبل علي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» توسيع أسطولها من المركبات الكهربائية الداخلية للنقل في ميناء جبل علي، إذ تضاعف عدد مركباتها 10 مرات، ليرتفع من 14 مركبة في ديسمبر من العام الماضي إلى 146 مركبة في أكتوبر 2025، ليصبح بذلك أحد أكبر الأساطيل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويسهم هذا التوسّع في تقليل استهلاك الديزل وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتجاوز 10%، أي ما يعادل إزالة نحو 2.255 سيارة من الطرقات سنوياً.

وتُستخدم مركبات النقل الداخلية الكهربائية لنقل الحاويات بين الرافعات الجسرية وساحات التخزين والمنافذ، ويضم الأسطول المطوّر 35 مركبة ديزل تمّ تحويلها إلى مركبات كهربائية على يد فرق الهندسة الداخلية في «دي بي ورلد»، إلى جانب أكثر من 100 مركبة جديدة تمّ توريدها من كبريات الشركات العالمية المصنّعة.