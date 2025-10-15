الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

عمر الدرعي: «معرض جيتكس» منصة عالمية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة

عمر الدرعي خلال زيارته للمعرض
16 أكتوبر 2025 01:24

دبي (الاتحاد)

قام معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بزيارة لمعرض «جيتكس 2025»، واطلع على عدد من المبادرات الرقمية والذكية المقدمة من قبل العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيداً بالتطور والارتقاء المستمر، الذي يشهده هذا الحدث الاستثنائي، الذي يُعد بمثابة منصة رائدة تقدم أبرز ما توصل إليه العالم في التقنية الحديثة.
وقال الدرعي إن معرض «جيتكس» يجسّد الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة المرتكزة على الاستلهام من الواقع، مع الاستعداد الأمثل للمستقبل بالتخطيط المثالي، وصولاً إلى المقدمة التي تنشدها الدولة في مختلف مجالات الحياة، سيراً على نهج القائد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان نموذجاً في وضع الاستراتيجيات النهضوية الاستباقية، والتي نحصد ثمارها اليوم تطوراً ونماءً وازدهاراً.
وأكد معاليه أن معرض «جيتكس» هو منصة عالمية لتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، والعمل معاً في استثمار التقنية والذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وجودة حياة الأفراد.

