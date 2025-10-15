طحنون بن زايد: بناء منصات استثمارية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الشركة العالمية القابضة، خططها لدمج شركاتها الرئيسية «2 بوينت زيرو» و«ملتيبلاي» و«غذاء القابضة» في كيان استثماري ضخم، سيقود المرحلة التالية من النمو والتوسع والتطوير، وتصل قيمته إلى نحو 120 مليار درهم، ليُشكل إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي.

وستُعاد تسمية الكيان الاستثماري الجديد المُدرج ليصبح «2 بوينت زيرو جروب» («2 بوينت زيرو»)، ويستمر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليُوحّد تحت مظلته منصات استثمارية متنوعة عبر قطاعات حيوية، تُشكّل ركائز محورية للنمو العالمي المستقبلي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

وستركز الشركة على قطاعيْ الطاقة والمُستهلك، مستفيدةً من ارتفاع الطلب على الطاقة، وابتكارات الذكاء الاصطناعي ونمو الاستهلاك العالمي، وتزايد الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي لدفع نمو أعمالها، ومن المتوقع استكمال الصفقة في منتصف نوفمبر، حيث سينتج عنها تأسيس واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة في أبوظبي، بما يعزّز المكانة الريادية للشركة العالمية القابضة في تحقيق القيمة المستدامة، ويدمج الكيان الجديد الأعمال المتكاملة للمنصات الاستثمارية الثلاث التابعة للشركة العالمية القابضة وهي «2 بوينت زيرو» و«ملتيبلاي» و«غذاء القابضة»؛ لتوحيد قدراتها وإمكاناتها في قطاعي الطاقة والمُستهلك، وهما من المحركات الرئيسية للنمو الإقليمي والعالمي.

ويُسهم الكيان المُدمج في بناء منصة متكاملة في مجال الطاقة، قادرة على تحقيق النمو المستدام وتوليد قيمة طويلة الأمد، مع الحفاظ على موقع ريادي ضمن الفئات الرئيسية في قطاع المستهلك، والتي تُشكّل ركيزة لتمكين الحياة اليومية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتمتد عملياته وأنشطته عبر أكثر من 85 دولة.



منصات استثمارية

وقال سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة العالمية القابضة الراسخ ببناء منصات استثمارية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً، وتُسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي وللاقتصاد العالمي. ويجمع هذا الاندماج بين ثلاث من أكبر شركاتنا الاستراتيجية تحت مظلة كيان واحد، ليضع الأسس لمواصلة تحقيق النمو المستدام، والتوسع وبناء القدرات، وتعزيز المرونة عبر أهم القطاعات الحيوية العالمية. كما ترسخ هذه الصفقة دورنا كمساهم رئيسي في مسيرة التحوّل وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي وبناء شبكات ديناميكية لتعزيز القيمة والمساهمة في تشكيل صناعات المستقبل».

صناعات المستقبل

من جانبه، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «2 بوينت زيرو»: «تأسست 2 بوينت زيرو لتجسّد رؤيتنا الرامية إلى الاستثمار في صناعات المستقبل وتسريع مسارات نموها. ويأتي هذا الاندماج الاستراتيجي استكمالاً لتلك الجهود، إذ يسهم في دفع التحوّل في قطاع الطاقة، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي، وتمكين المجتمعات والمستهلكين. ويؤكد هذا التعاون رؤيتنا الطويلة الأمد لبناء منصة استثمارية عالمية مرنة تربط بين الفرص والابتكار والاستدامة».

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتيبلاي»: «تشكل هذه الصفقة البارزة المحطة التالية في مسيرة نمو مجموعة ملتيبلاي. ومن خلال دمج أعمالنا المتكاملة في كيان واحد، سنسرّع وتيرة التوسع، ونرفع الكفاءة التشغيلية، ونوفّر عوائد أقوى وأكثر تنوّعاً للمساهمين. كما سنواصل تنمية قطاعات النمو الواعدة، واعتماد استراتيجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء، ووضع تصوّر جديد لتحقيق القيمة عبر القطاعات».

وأضاف محمد سومر أجليقين، رئيس مجلس إدارة «غذاء القابضة»: «ساهمت غذاء القابضة بدور محوري في دعم مستهدفات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ويأتي هذا الاندماج استكمالاً لهذا المسار، من خلال توسيع قدرتنا على الاستثمار والنمو في منظومة الزراعة والإنتاج الغذائي. ومن خلال تكاملنا مع 2 بوينت زيرو ومجموعة ملتيبلاي، سندعم مسيرة الدولة في مجال الاستدامة، ونرسّخ مكانتنا الرائدة ودورنا المحوري في تعزيز الأمن الغذائي والموارد».

ومن خلال الاستثمار في الشركة الجديدة، سيحصل المساهمون على فرصة مضاعفة للاستفادة من النمو العالمي والتحول المتسارع في قطاعي الطاقة والمُستهلك.

واستناداً إلى نهج استثماري قائم على أسس صلبة تضمن المرونة والانتشار الجغرافي، والقدرة على التوسع، إلى جانب مواصلة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، سيطلق الكيان الجديد إمكانات وفرصاً جديدة للتكامل وتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات الرقمية والتشغيلية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.



التحول والنمو

وتُعد «2 بوينت زيرو» شركة استثمارية رائدة تركز على التحوّل والنمو من خلال محفظة أصول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية، وتعمل كمُمكّن للذكاء الاصطناعي ومسرّع لعملية التحول في قطاع الطاقة، بما يعزز الجهود العالمية لبناء نظم أكثر ذكاءً واستدامة في المستقبل.

وكانت الشركة قد أطلقت العام الماضي ذراعها المختصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية «إي بوينت زيرو»، وهي منصة عالمية ترتكز على شركة «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» التي تمتلك أصولاً نوعية تشمل مناجم «موباني للنحاس» و«ألفامين»، إلى جانب مشاريع استخراج معادن التحوّل الحيوية، مثل النحاس والكوبالت والقصدير، والتنتالوم، والتنجستن.

كما تشمل محفظة «2 بوينت زيرو» استثمارات في شركات رائدة مثل «السويدي إليكتريك» في مصر، و«إي إتش سي إنترناشونال» (التي تمتلك حصصاً استراتيجية في شركتي «الفنار» و«فوج»)، إضافة إلى منصتها المتنوعة والمختصة بإنتاج الطاقة، والتي تدعم حلول الطاقة النظيفة المتكاملة.

أما في القطاع المالي، فتمتلك «2 بوينت زيرو» استثمارات في شركات رائدة تشمل «لونيت» و«بلتون القابضة» و«شيميرا للاستثمار»، و«ألفيا» و«سيتاديل» و«ساجاس»، ما يدعم نموذج عملها المتنوع في تحقيق القيمة عبر قطاعات النمو الواعدة.



أنشطة متنوعة

رسّخت مجموعة «ملتيبلاي» مكانتها كإحدى أكبر المنصات الاستثمارية في أبوظبي، بأنشطة متنوعة تمتد عبر خمسة قطاعات رئيسية تركز على المستهلك، وتشمل قطاعات التنقّل، والإعلام، والملابس، والتغليف، والعناية بالجمال، إلى جانب محفظة رئيسية في قطاع الطاقة.

وتعتمد المجموعة استراتيجية استثمارية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء في محفظتها.

وتعد «غذاء القابضة» من كبرى المجموعات المختصة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والتوزيع، وتضم تحت مظلتها شركات رائدة مثل «مزارع العين»، و«دواجن العجبان»، و«شركة أبوظبي للزيوت النباتية»، و«الهاشمية»، و«أسماك» و«مرموم» ومجموعة «ميراك»، و«إن آر تي سي» و«مخازن زي العالمية» و«الأفق الملكي القابضة».

وتتمثل البنود المبدئية للصفقة في الآتي: ستُنفّذ الصفقة عبر عملية تبادل أسهم، كما ستُصدر مجموعة «ملتيبلاي» نحو 23.36 مليار سهم جديد للاستحواذ على 21.6 مليار سهم في شركة «2 بوينت زيرو» من الجهات المرتبطة بالشركة العالمية القابضة (100% من حصصهم)، و1.77 مليار سهم في مجموعة «غذاء القابضة» (83.9% من حصصهم)، إضافة إلى ذلك سيرتفع رأس المال المصدر من 2.8 مليار درهم إلى 8.64 مليار درهم.

وعقب استكمال الصفقة، سيبلغ إجمالي الأسهم المصدَرة للكيان المُدمج 34.56 مليار سهم، وتُقدّر قيمة الأصول المجمّعة بنحو 120 مليار درهم، وتخضع الصفقة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية المعنية، ومن المتوقع إنجاز الصفقة بحلول منتصف نوفمبر 2025، كما ستُعلن تفاصيل إضافية فور اختتام إجراءات المراجعة يعكس تأسيس مجموعة «2 بوينت زيرو» الرؤية الطويلة الأمد للشركة العالمية القابضة والرامية إلى بناء شبكات ديناميكية لتحقيق القيمة، ترتكز على الابتكار والتوسع والنمو المنضبط.