تراجع الدولار اليوم الخميس إذ أثرت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على معنويات المستثمرين، كما أثرت التكهنات بخفض أسعار الفائدة هذا العام على العملة الأميركية.

وارتفع اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1664 دولار في التعاملات المبكرة، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع. وصعد الين إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 150.52 للدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.16 بالمئة عند 98.512 متجهاً إلى انخفاض أسبوعي 0.33 بالمئة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6485 دولار أميركي بعد أن أظهرت البيانات أن البطالة بلغت أعلى مستوى لها في أربع سنوات تقريباً في سبتمبر مما يعزز من توقعات خفض أسعار الفائدة.