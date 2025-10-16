مبادرات وتقنيات جديدة بجناح «حكومة أبوظبي» في «جيتكس»

جمعة النعيمي (دبي)

واصلت حكومة أبوظبي مشاركتها في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» لليوم الرابع، تحت شعار «حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع».

وتمثِّل هذه المشاركة 14 لحكومة أبوظبي في المعرض، الأمر الذي يؤكد التزامها بتوظيف أحدث التقنيات، لتمكين المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027.

وفي سياق متصل، فقد نظّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ورشة عمل متخصصة بعنوان «من التعلم الآلي البسيط إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي» ضمن مشاركتها في أسبوع جيتكس العالمي للتقنية 2025، إلى جانب عرض خاص لمشاريع مبادرة «UNIVATE» للابتكار الاجتماعي التي تهدف إلى تمكين الشباب في مجالات الابتكار التقني والاجتماعي.

بدوره، قال وسام لوتاه، مدير عام في دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي: «تتخذ حكومة أبوظبي خطوات كبيرة في مسيرتها لتحقيق رؤيتها في أن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، وهذا النهج لا يتوقف عند تبني التقنيات الرقمية المتقدمة فقط، وإنما يتمحور حول إعادة تعريف رقمنة الحياة، والوصول إلى نموذج متكامل يُمكّن الحكومة من خدمة المجتمع بشكل أفضل، وأكثر استباقية وتخصيصاً وتأثيراً في الحياة اليومية لجميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي».

منصة «طموح»

من جهته، قال الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام الأكاديمية الحكومية في دائرة التمكين الحكومي لـ«مركز الاتحاد للأخبار» إن حكومة أبوظبي أطلقت في معرض «جيتكس» الإصدار الثاني من منصة «طموح»، وهي تعتبر منصة تفاعلية للتعلم مخصّصة لموظفي حكومة أبوظبي، لافتاً إلى أن التعلم أصبح اليوم أكثر تطوراً، حيث إن المنصة تمثل تطبيقاً ومنظومة متكاملة مع مختلف الأنظمة الحكومية في الإمارة.

وأضاف أن الهدف النهائي من المنصة هو الارتقاء بأداء الحكومة بالشكل الذي تتطلع إليه حكومة أبوظبي، حيث إن محور تركيز الحكومة هو الإنسان، ولذلك تهدف الأدوات التي تطلقها، وفي مقدّمتها منصة «طموح»، إلى تطوير العنصر البشري بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدّمة للجمهور والمستثمرين وسائر فئات المجتمع.

وأشار النقبي إلى أنّ منصة «طموح» تستهدف جميع موظفي حكومة أبوظبي، موضحاً أنه منذ إطلاقها في العام الماضي أصبحت المنصة مستخدمةً من قبل مختلف الشرائح الوظيفية في الحكومة، سواء الموظفين الجدد أو من يمتلكون خبرات طويلة، حيث إنّ جميع البيانات والخبرات متوافرة على المنصة لضمان أن يكون المسار التعليمي مصمَماً لكل موظف وفقاً لبياناته ومتطلباته الوظيفية.

وفي سياق متصل، فقد شاركت وزارة العدل في معرض «جيتكس 2025» بتجربة تفاعلية مبتكرة تحت عنوان «محكمة المستقبل»، مما يتيح للزوّار التعرف إلى نموذج متطور لمحكمة رقمية ذكية، تم تصميمها استناداً إلى سيناريوهات استشراف المستقبل لدى الوزارة.

وأكد المستشار سعود المنصوري بوزارة العدل، أن هذه المبادرة تجسّد رؤية الوزارة في تسهيل رحلة التقاضي عبر منظومة رقمية متكاملة، تجعل الإجراءات القضائية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة العمل القضائي.

من جهتها قالت مريم الخاطري باحث في معهد الابتكار التكنولوجي ومشاركة في معرض جايتكس: نعرض منصة – مدعومة بـTacticaAI... المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم المنصة بجمع وتحليل البيانات الجيوفضائية التي تجمعها من عدة مصادر كالأقمار الصناعية والبيانات المفتوحة وأجهزة الاستشعار، لتقديم جميع البيانات وتحليلها في منصة موحدة.