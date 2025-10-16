«الهلال للمشاريع» ترصد 250 مليون درهم لدعم تأسيس المشروعات الناشئة



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة الهلال للمشاريع إطلاق برنامج استثماري بقيمة 250 مليون درهم لتوسيع نطاق «الهلال للمشاريع الابتكارية»، منصّة بناء المشروعات التابعة لها، بهدف احتضان وتوسيع الشركات الناشئة عالية النمو وذات الأثر الإيجابي، التي تنطلق من دولة الإمارات نحو العالمية.

وستوظّف «الهلال للمشاريع الابتكارية» رأس مال مستداماً طويل الأمد، إلى جانب خبراتها التشغيلية المتخصصة، وقدرتها على الوصول إلى شبكات الأعمال، بهدف تحويل الأفكار في مراحلها المبكرة إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً، والتوسع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الأسواق الدولية.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: «لقد أصبحت دولة الإمارات منصة انطلاق للمبادرين الطموحين، ورؤيتنا المشتركة أن يُنظر إليها كعاصمة عالمية للشركات الناشئة. ومن خلال (الهلال للمشاريع الابتكارية)، منصّة بناء المشروعات التابعة لنا، نعمل على تمكين روّاد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تثبت نجاحها محلياً، وتتمتع بقدرة تنافسية على المستوى العالمي».

وأسهمت «الهلال للمشاريع الابتكارية» بالفعل في إطلاق مجموعة من الشركات الناشئة المميّزة، من بينها «كافا آند تشاي» التي تحتفي بإرث المنطقة في القهوة والشاي، و«آيون» المتخصّصة في تطوير حلول التنقّل المستدام، و«بريك برِد» وهي منصّة رقمية مبتكرة لتجارب الطعام المجتمعية ونوادي العشاء.

ومن جانبه، أكّد توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع: «إن تخصيص 250 مليون درهم يشكّل محطة استراتيجية فارقة لكل من (الهلال للمشاريع الابتكارية) ومسيرة ريادة الأعمال في المنطقة. فنموذجنا يجمع بين استثمار رأس المال المنضبط والدعم التشغيلي المباشر، وهو نهج نادر في منظومة التمويل التقليدي للمشاريع الناشئة، بما يوفّر بيئة مواتية للنمو المستدام والتوسع على الصعيد الدولي».

وأوضح راخيل فرناندو، الرئيس الجديد لـ «الهلال للمشاريع الابتكارية»: «بعد أن خضتُ تجربة تأسيس الشركات وتوسيع نطاقها منذ مراحلها الأولى، أدرك تماماً التحديات التي يواجهها روّاد الأعمال. وفي (الهلال للمشاريع الابتكارية)، يمكن لروّاد الأعمال أن يباشروا مسيرتهم بثقة، مدعومين برأس المال، والأدوات التشغيلية، والشراكات التي تفتح أمامهم آفاقًا إقليمية وعالمية».