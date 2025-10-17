السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لأفضل مكاسب أسبوعية منذ 2008

الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لأفضل مكاسب أسبوعية منذ 2008
17 أكتوبر 2025 08:17

واصل الذهب ارتفاعه اليوم الجمعة متجاوزا مستوى 4300 دولار في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عاما، إذ أجج تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين حالة عدم اليقين في السوق، وعززت الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية مكاسب المعدن النفيس.
بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4364.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4378.69 دولار. وارتفع المعدن 8.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ سبتمبر 2008.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة لتصل إلى 4373.20 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 53.97 دولار للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسيا عند 54.35 دولار في وقت سابق، مقتفية أثر الذهب، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة ليصل إلى 1719.55 دولار وكسب البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1622.67 دولار.
ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
