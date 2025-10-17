السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مصر ترفع أسعار الوقود المحلية

موضوعية
17 أكتوبر 2025 08:38

قالت الجريدة الرسمية المصرية إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود اليوم الجمعة، في زيادة هي الثانية هذا العام تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.
وتراوحت الزيادة بين 10.5 بالمئة و12.9 بالمئة في أسعار منتجات نفطية مختلفة وجاءت بعد رفع الأسعار 15 بالمئة تقريبا في أبريل.
وأعلنت وزارة البترول المصرية تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد رفعها اليوم الجمعة.
وارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 12.7 بالمئة بحسب النوع.
وذكرت الجريدة الرسمية "يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة".
ورفعت الحكومة سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، بجنيهين مصريين (0.0421 دولار) ليصل إلى 17.50 جنيه للتر من 15.50 جنيه.

