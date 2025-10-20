الذهب يتعافى بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4263.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0203 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض بنحو 1.8 بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.



وعلى الرغم من انخفاضه الحاد يوم الجمعة، لا يزال الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5 بالمئة إلى 4275.40 دولارًا للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1591.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1467.16 دولار للأوقية.