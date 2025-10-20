سُلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي» تطلق حزمة متكاملة من الخدمات العقارية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، متمثلاً بسُلطة التسجيل، عن إطلاق حزمة جديدة من خدمات القطاع العقاري، استكمالاً للخدمات التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام.

ويؤكد هذا التوسّع في الخدمات التزام أبوظبي العالمي المستمر بتعزيز بيئة عقارية شفافة وآمنة وجاذبة للمستثمرين، وترسّخ مكانة إمارة أبوظبي وأبوظبي العالمي مركزاً مالياً يتطلع إلى المستقبل ومتصل عالمياً.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لنجاح مشروع ضم جزيرة الريم إلى منظومة أبوظبي العالمي في عام 2024، حيث أطلقت سلطة التسجيل حزمة شاملة من الخدمات الرقمية المصمّمة لدعم نمو قطاع العقارات وتعزيز الابتكار فيه وتهدف هذه الخدمات إلى رفع مستويات السهولة وسرعة الإنجاز وتوسيع نطاق الوصول الرقمي للمالكين والمطورين والمستثمرين.

وتشمل الخدمات الجديدة إنهاء اتفاقيات البيع على المخطط، وتسجيل اتفاقيات الحجز المستقبلي «فئة ملكية جديدة»، وخدمة التقييم الذكي، وتطوير خدمات تسجيل العقود الإيجارية، وتصاريح الوسطاء العقاريين.

وتسهم هذه الحزمة من الخدمات الجديدة في الانتقال بالخدمات العقارية في أبوظبي العالمي، من المستوى الرقمي إلى المستوى الذكي، بما يعزّز الوضوح التشغيلي والإطار القانوني وكفاءة السوق.

وأطلقت دائرة العقارات والبنية التحتية في أبوظبي العالمي إجراءات تنظيمية جديدة لإنهاء اتفاقيات البيع على المخطط، بما يوفّر آلية واضحة ومحددة للإلغاء، وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من النزاعات وضمان نتائج عادلة وشفافة لكلٍّ من المطورين والمشترين.

ومن الخدمات المهمة أيضاً تسجيل اتفاقيات الحجز المستقبلي، وهي فئة ملكية جديدة تُنظِّم الحقوق العقارية التي سيتم نقل ملكيتها في تاريخ لاحق. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحديث سجلات الملكية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وحماية الالتزامات التعاقدية وحقوق الملكية لجميع الأطراف المعنية.

كما يتيح إطلاق خدمة التقييم الذكي لمالكي العقارات أو ممثليهم القانونيين طلب شهادة تقييم تُحدّد القيم التقديرية للأراضي أو الوحدات، بما يُسهّل عمليات البيع والشراء ويعزّز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وفي خطوة إضافية نحو تعزيز أمان وكفاءة التعاملات العقارية، تستعد المنصة الموحدة للخدمات العقارية في أبوظبي العالمي، لإطلاق خدمة حسابات الضمان المدمجة لعمليات بيع وشراء العقارات، بما يوفّر طبقة حماية إضافية لجميع الأطراف، وستُمكّن هذه الخدمة المستخدمين من ضمان توفّر الأموال وعدم الإفراج عنها إلا بعد استيفاء شروط الاتفاقية بنجاح، بما يعزّز الثقة بين المشترين والبائعين في منظومة أبوظبي العالمي.

وتعكس هذه المبادرات التزام أبوظبي العالمي ببناء منظومة عقارية قوية ومتكاملة، تأكيداً للدور الاستراتيجي الذي تؤديه سلطة التسجيل في تعزيز التميّز التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال محفّزة وداعمة للشركات، وذلك بعد توسيع نطاق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم، حيث رسخ مكانته اليوم كإحدى أكبر المناطق المالية في العالم بمساحة 14.38 مليون متر مربع.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: «تسهم جهود سلطة التسجيل في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي الريادي في المبادرات المبتكرة الخاصة بقطاع العقارات، وتعكس هذه التحسينات الخطوات الجوهرية التي نتخذها لتطوير الإطار العقاري في أبوظبي العالمي بمزيد من الشفافية والكفاءة وحماية المستثمرين، ومن خلال توسيع نطاق خدماتنا المنظمة وتعزيز البنية التحتية القانونية والرقمية، نعمل على دعم المطورين ومالكي العقارات والمستثمرين وتمكينهم من إجراء معاملاتهم بثقة، تماشياً مع رؤية أبوظبي لاقتصاد عقاري مزدهر ومستدام».

ومن خلال توسيع نطاق خدماته، يواصل أبوظبي العالمي توفير منصة عقارية شاملة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات العقارية وتعزّز ثقة المستثمرين في سوق العقارات في أبوظبي، بما يسهم في دعم مهمته الرامية إلى دفع التحول الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر بيئة أعمال رقمية متقدمة وشاملة.



