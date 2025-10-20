15% نمو أعداد الزيارات بـ «ياس» و14% بـ «السعديات» خلال موسم الصيف



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسجيل كل من جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في دولة الإمارات، وجزيرة السعديات، الوجهة المميزة التي تنفرد بشواطئها الخلابة وفنادقها الفاخرة ومؤسساتها الثقافية المرموقة، نمواً ملحوظاً في أعداد الزيارات خلال موسم الصيف، وأسهم هذا الأداء في تعزيز مكانتهما كخيارين رئيسيين للعائلات والزوار الدوليين القادمين من مختلف أنحاء العالم، وحققت جزيرة ياس زيادة بنسبة 15% في أعداد الزيارات، فيما شهدت جزيرة السعديات نمواً بلغ 14% عبر تجاربها الثقافية والفندقية المتميزة خلال الصيف.

وحقّقت مدن ياس الترفيهية التي تشهد حالياً أفضل مواسم الصيف على الإطلاق، زيادة بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حيث بلغ النمو ذروته في أغسطس بنسبة 16%، كما ارتفع عدد الزيارات الدولية إلى مدن ياس الترفيهية بنسبة 50% على أساس سنوي، مع مساهمات بارزة من الأسواق الرئيسية، حيث ارتفعت الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31%، ومن الصين بنسبة 31%، ومن روسيا بنسبة 86%، ومن المملكة المتحدة بنسبة 47%.

أما جزيرة السعديات، فقد شهدت خلال موسم الصيف نمواً كبيراً في أعداد الزيارات إلى معالمها الثقافية بنسبة 14%، تزامناً مع افتتاح وجهتها السياحية الأحدث «تيم لاب فينومينا أبوظبي» في أبريل 2025، والتي أثبتت منذ انطلاقها قدرتها على استقطاب الزوار وتقديم تجربة فنية غامرة تجاوزت توقعاتهم.

وشهد قطاع الضيافة في الجزيرتين أداء لافتاً انعكس في مؤشرات إشغال قوية، فسجلت فنادق جزيرة ياس معدل إشغال بلغ 85% وارتفع إلى 90% في شهر أغسطس، فيما سجل فندق «وارنر براذرز- أبوظبي» أعلى متوسط لسعر الغرفة اليومية بلغ 1470 درهماً في أغسطس 2025. وفي المقابل، حققت فنادق ومنتجعات جزيرة السعديات نسبة إشغال بلغت 66% خلال الصيف، مع متوسط سعر يومي للغرف وصل إلى نحو ألف درهم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «شكّل هذا الصيف موسماً استثنائياً مؤكداً الزخم المتواصل الذي تحققه أبوظبي، حيث شهدت المعالم والمرافق الترفيهية المختلفة على جزيرة ياس الترفيهية نمواً ملحوظاً، إلى جانب تزايد الإقبال على المعالم الثقافية في جزيرة السعديات، فضلاً عن النجاح الكبير الذي حققه تيم لاب فينومينا أبوظبي منذ افتتاحه، لا شك أن هذه المؤشرات تعكس قوة أبوظبي وتنوع ما تقدمه من تجارب ترفيهية وثقافية، وتؤكد جاذبيتها المتنامية لدى الزوار من مختلف أنحاء العالم الأمر الذي يعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية».

وسجّلت الوجهات الأخرى في جزيرة ياس نتائج لافتة خلال الصيف، الأمر الذي عزّز من مكانة الجزيرة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام، وشهدت ياس مارينا وواجهة ياس باي البحرية ارتفاعاً في عدد الزيارات بنسبة ‎27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع وصول معدلات إشغال فنادق جزيرة ياس إلى مستويات قياسية هذا الصيف، فقد سجّل برنامج الفنادق الشريكة المجاورة لجزيرة ياس، الذي أُطلق في العام الماضي، نمواً لافتاً بنسبة 67%. ويعكس هذا الأداء قوة العروض المتكاملة التي تقدمها جزيرة ياس، ودورها الرئيسي في دعم مسيرة السياحة في أبوظبي. ومن خلال توسيع نطاق الاستفادة من نجاح الجزيرة وتعزيز التعاون مع الفنادق المجاورة في العاصمة، لم يقتصر أثر البرنامج على زيادة القدرة الاستيعابية للزوار، بل امتد ليعزّز سلسلة القيمة السياحية بأكملها، ويؤكد مكانة جزيرة ياس كمحرك رئيسي لنمو قطاعي الضيافة والسياحة في الإمارة.

كما حقّقت باقة «الدخول المجاني للأطفال» الشهيرة في جزيرة ياس نمواً لافتاً بنسبة 31% خلال عام 2025. وقد أسهم هذا النجاح، إلى جانب التزام الوجهة المستمر بتطوير عروضها الصيفية، في تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد زيارات القادمين من الأسواق الرئيسية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والهند وروسيا.

وتعكس هذه النتائج المتميزة خلال موسم الصيف مكانة جزيرتَي ياس والسعديات كوجهتين رائدتين على مستوى العالم في مجالات الترفيه والفخامة، مع استمرار قدرتهما على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.