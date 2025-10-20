شركات الإمارات تتصدر نشاط الدمج والاستحواذ عالمياً

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)



تصدّرت الإمارات نشاط الدمج والاستحواذ إقليمياً وعالمياً (على مستوى الصفقات المعلنة من دولة واحدة) خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإعلان عن صفقات كبرى محلية وعابرة للحدود لشركات وبنوك إماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي والقطاعات المالية والمصرفية والطاقة والمُستهلك.

وجاءت الشركة العالمية القابضة (IHC)، في صدارة نشاط الدمج والاستحواذ منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، بصفقة تاريخية في القطاع المالي في باكستان، واستحواذها على حصة تبلغ 82.64% في «فيرست وومن بنك ليمتد» الحكومي الذي يقع مقره الرئيس في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد عملية خصخصة ناجحة.

وتمثّل هذه الصفقة التاريخية أول عملية خصخصة لبنك في باكستان ضمن إطار التعاون الحكومي، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وباكستان



«2 بوينت زيرو جروب»

وأعلنت الشركة العالمية القابضة، عن اعتزامها دمج شركاتها الرئيسة «2 بوينت زيرو» و«ملتيبلاي» و«غذاء القابضة» في كيان استثماري ضخم سيقود المرحلة التالية من النمو والتوسع والتطوير، وتصل قيمته إلى نحو 120 مليار درهم، ليُشكل إحدى كبرى الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي.

وستُعاد تسمية الكيان الاستثماري الجديد المُدرج ليصبح «2 بوينت زيرو جروب» (2 بوينت زيرو) ويستمر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليُوحّد تحت مظلته منصات استثمارية متنوعة عبر قطاعات حيوية تُشكّل ركائز محورية للنمو العالمي المستقبلي.



الإمارات دبي الوطني

وشهد سوق الدمج والاستحواذ كذلك إعلان بنك الإمارات دبي الوطني استحواذه على حصة الأغلبية في بنك «آر بي إل » من خلال ضخ رأسمال أولي بما يقارب 3 مليارات دولار، وهو ما يُعد أكبر استثمار أجنبي مباشر، وزيادة في الأسهم في القطاع المصرفي الهندي حتى الآن.

وتُعد الصفقة الأولى من نوعها في قطاع الخدمات المالية الهندية باعتبارها، أكبر استثمار أجنبي مباشر على الإطلاق في قطاع الخدمات المالية الهندية، وأكبر جمع للأموال السهمية على الإطلاق في القطاع المصرفي الهندي وكذلك أكبر جمع للأموال من خلال الإصدار التفضيلي من قبل شركة مدرجة في الهند.



تحالف يضم «إم جي إكس» للاستحواذ على «ألايند داتا سنترز»

أعلنت شركة «إم جي إكس»،ومقرها أبوظبي، و«الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» التابعة لشركة «بلاك روك» استحواذها، ضمن ما أطلق عليه «التحالف»، على 100 % من أسهم شركة «ألايند داتا سنترز»، من «ماكواري لإدارة الأصول»، إلى جانب شركائها المشاركين في الاستثمار.

وتهدف الصفقة لتعزيز آفاق التوسع في خدمات الجيل الجديد من البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتُقدّر القيمة الإجمالية للمؤسسة ما يقارب 40 مليار دولار، وتأسست «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» بمبادرة من «إم جي إكس» و«بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» التابعة لـ «بلاك روك»، و«مايكروسوفت» و«إنفيديا».

ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2026.



«جلوبال ساوث يوتيليتيز»

شهد الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي إعلان شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، ومقرها أبوظبي، عن استكمال عملية استحواذها على حصــــة قدرها 51 % في شركة «ياشيل إنيرجيا» في أوزبكستان، لتسجّل بذلك أول استثمار لها في آسيا الوسطى ودول رابطة الدول المستقلة.

وتُعد «ياشيل إنيرجيا» شركة متكاملة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الموزّعة للقطاعين التجاري والصناعي، كما تعمل على التوسّع في مجال شحن المركبات الكهربائية ومشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة.

ويُسجّل الاستحواذ أول دخول لشركة إماراتية في قطاع الطاقة المتجددة في دول رابطة الدول المستقلة.